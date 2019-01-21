Олимпийский чемпион Антон Шипулин решил стать депутатом от «Единой России». Болельщики разочарованы

Олимпийский чемпион Сочи-2014 по биатлону Антон Шипулин намерен баллотироваться в Госдуму от партии «Единая Россия». Об этом сообщает Ura.ru.



Фото: biathlonrus.com

— В начале нового года я принял решение о том, что буду участвовать в праймериз («Единой России»), которые пройдут в мае. Если там мне удастся заручиться поддержкой избирателей, то в сентябре состоятся довыборы в Государственную думу.

— Кто проводил консультации с вами по этому вопросу, представители «Единой России» или губернатор?

— Предложение попробовать себя на выборах поступило мне через пару дней после пресс-конференции, на которой я объявил о завершении карьеры. Все произошло именно в такой последовательности, а не так, как многие думают, что перспектива стать депутатом повлияла на вопрос о продолжении карьеры спортсмена. Губернатор Евгений Владимирович Куйвашев мое решение участвовать в праймериз поддержал.

Напомним, что 31-летний биатлонист объявил накануне о завершении карьеры. Он становился чемпионом мира и олимпийским чемпионом в эстафете, но так и не достиг на топ-стартах личных побед.

В Кубке мира он один раз был вторым и дважды третьим, одержав за карьеру 11 побед.

Решением Шипулина остались недовольны спортивные болельщики. 87% заявили, что их мнение о бывшем биатлонисте после его заявлений о начале политической карьеры изменилось в худшую сторону.

Антона Шипулина раскритиковал и четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, сообщает Sport24.

— А больше идти некуда! Везде же надо работать, они там сидят, хоть бы один из них вышел на трибуну. Какую цель вы перед собой ставите? Все до одного голосовали за повышение пенсионного возраста. А народ-то — 101% — был против этого! Хоть одного из них вы видели на трибуне? Сладкая жизнь. Тренерами не хотят работать. Вы же в свое время царапались за пьедестал, представляли интересы державы, народа, а что вы там представляете?

В то же время двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Сергей Чепиков Шипулина поддержал . Его слова приводит ТАСС.

— Авторитет у Антона уже есть — он был доверенным лицом президента России, участвовал в его предвыборной кампании, знаком со многими политическими деятелями и чиновниками, занимающими ответственные посты.

Влиться ему будет несложно, его КПД будет высоким благодаря активности, тем связям и отношениям, которые у него уже есть в этой деятельности.

Антон сам должен выбрать себе направление, если он будет избран в Госдуму. Думаю, у него есть уже какие-то идеи. Ему потребуется адаптация, так как это совсем другой вид деятельности: ему нужно будет общаться с избирателями, перемещаться по региону, стране.

В целом это работа интересная и такая же активная, как и в большом спорте: физической нагрузки поменьше, но эмоциональной — побольше.