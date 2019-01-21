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Застройка микрорайона № 22 в Жлобине

22.01.2019 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Застройка микрорайона № 22 в Жлобине

Строительство жилья в Жлобинском районе не сбавляет темпов. Активно ведётся застройка микрорайона № 22. Основной акцент делается на выполнение норм Указа Президента Республики Беларусь от 4 июля 2017 г. № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений».

В 2018 году введены многоквартирныедома согласно графику. Их строительство и финансирование осуществлялось с использованием кредитов, выдаваемых банками в рамках данного указа. Это 78- и 120-квартирные жилые дома общей площадью 11 393 м2 в микрорайоне № 22.

– Только за прошлый год 163 многодетные семьи воспользовались этой поддержкой и стали обладателями собственных квадратных метров. Кстати, в числе счастливчиков оказались и 26 семей из числа сельских жителей. Между тем 37 семей получили эту помощь для строительства индивидуальных жилых домов, в том числе 8 – в сельской местности, – сообщила начальник отдела архитектуры и строительства райисполкома Инна Старовойтова.

В этом году планируется построить 5 многоквартирных домов в микрорайонах № 18 и 22.

Анна ШМИГИРЁВА.

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Строительство жилья в Жлобинском районе не сбавляет темпов. Активно ведётся застройка микрорайона № 22. Основной акцент делается на выполнение норм...
 
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