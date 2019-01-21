Дело о ранении милиционеров в троллейбусе в Гомеле рассмотрит судебная коллегия

Судебная коллегия по уголовным делам Гомельского областного суда сегодня приступит к рассмотрению уголовного дела о ранении трех милиционеров в общественном транспорте в Гомеле, сообщили БЕЛТА в пресс-службе облсуда.

Гомельчанин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.14, п.п.1,10 ч.2 ст.139 (покушение на убийство), ст.415 УК Беларуси (уклонение осужденного от отбывания наказания в виде ограничения свободы).

Как сообщалось, в 2017 году обвиняемый был осужден за хулиганство и незаконный оборот наркотиков к 3 годам ограничения свободы. Во время отбывания наказания в исправительном учреждении открытого типа в Шклове из-за болезни его поместили в райбольницу. В ночь с 2 на 3 апреля 2018 года осужденный сбежал из учреждения здравоохранения.

Объявленного в республиканский розыск мужчину обнаружили в троллейбусе в Гомеле. При задержании он нанес трем милиционерам удары ножом, руками и ногами. Потерпевшие получили тяжкие и менее тяжкие телесные повреждения.

После вооруженного сопротивления обвиняемый скрылся, однако через несколько часов сотрудники ОМОН с применением табельного оружия задержали его в прибрежной зоне реки Сож.

По уголовному делу проведен комплекс следственных действий, в том числе допросы свидетелей, проверка показаний на месте происшествия с участием потерпевших. К материалам дела приобщена видеозапись преступления, сделанная на мобильный телефон пассажиркой троллейбуса. По постановлениям, вынесенным следователем, сотрудниками УГКСЭ по Гомельской области проведены судебно-медицинские, биолого-генетические, трасологические и иные экспертизы.

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