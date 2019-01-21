Географию экспорта белорусского продовольствия в январе-ноябре 2018 года пополнили 19 стран

География экспорта белорусской сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в январе-ноябре 2018 года расширилась за счет 19 новых стран. Об этом сообщили БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

«В январе-ноябре прошлого года сельскохозяйственная продукция и продукты питания поставлялись в 95 стран мира (в январе-ноябре 2017 года — в 86). В том числе молоко и молокопродукты экспортировались в 58 стран, мясо и мясопродукты — в 19 стран. География экспорта пополнилась 19 новыми странами», — отметили в Минсельхозпроде.

За 11 месяцев прошлого года отечественные организации экспортировали сельхозпродукции и продуктов питания на $4,8 млрд, что на 4,9% превысило объемы экспорта в соответствующем периоде 2017 года. Прирост валютной выручки за указанный период сложился в объеме $224 млн.

Доля экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в общем объеме экспорта товарами Беларусь составила 15,5%.