Учащиеся Слуцкой детской школы искусств стали обладателями 8 дипломов в двух международных фестивалях-конкурсах





Учащиеся и педагоги Слуцкой детской школы искусств приняли участие в двух международных фестивалях-конкурсах в которых стали обладателями 8 дипломов лауреатов первой степени.

С 5 по 7 января 2019 года в г.Бельско-Бяло (Польша) прошел XIV Международный рождественский фестиваль-конкурс «Мир сказочных чудес» в рамках Международного проекта творческого и личностного развития детей и молодежи «Дети XXI века» при поддержке Московского государственного института культуры, который собрал более 300 учащихся из России, Беларуси, Польши. Достойно представили Слуцкую детскую школу искусств многократные победители Международных и республиканских конкурсов:

- Пихтерова Мария (домра), класс учителя Сапелкиной Н.Л., концертмейстер Шепшук О.М., удостоена специального приза за яркую индивидуальность и диплома лауреата I степени;

- Бирюк Анна-Денисенко Евгений (фортепианный дуэт), класс учителя Ковнацкой С.П., завоевали диплом лауреата I степени;

- Вишняк Елизавета (вокал), класс учителя Лебедь М.Г., удостоена диплома лауреата I степени;

- Павленко Анна (фортепиано), класс учителя Романчук Л.Г – диплом лауреата II степени.

С 9 по 12 января 2019 года в г.Бресте состоялся Международный фестиваль «Мы вместе». Дипломами лауреата I степени награждены:

- Прокопович Игорь (труба), класс учителя Шкулепы Ф.И., концертмейстер Кулевич Е.А.;

- Павленко Анна, Короленко Юлия (фортепиано), класс учителя Романчук Л.Г.;

- Заборовская Мария, Лариков Олег (вокал), класс учителя Прокопович А.А., концертмейстер Пихтерова Н.Ф.;

- Мошко Антон (труба) – награжден дипломом лауреата II степени, класс учителя Лазука П.К., концертмейстер Романчук Л.Г.