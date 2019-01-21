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Под Слуцком на пожаре в своем доме погиб 94-летний мужчина

22.01.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Под Слуцком на пожаре в своем доме погиб 94-летний мужчина

Жилой дом горел вечером 21 января в деревне Ульяновка Слуцкого района. Спасатели обнаружили труп 94-летнего пенсионера, хозяина дома.

Официальный представитель Минского областного управления по чрезвычайным ситуациям Анастасия Швайбович рассказала корреспонденту МЛЫН.BY:

— Сообщение о пожаре поступило в службу спасения в 21:38. Когда подразделения Слуцкого РОЧС прибыли на место, деревянный одноэтажный дом горел открытым пламенем. В результате пожара 94-летний хозяин погиб. Огнем уничтожены крыша и имущество в доме, повреждены стены.

Причина возгорания устанавливается. Основная версия — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, короткое замыкание электропроводки.

Сергей Есманович
Фото: Анастасия Швайбович

 
 
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Жилой дом горел вечером 21 января в деревне Ульяновка Слуцкого района. Спасатели обнаружили труп 94-летнего пенсионера, хозяина дома.
 
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