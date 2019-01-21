Под Слуцком на пожаре в своем доме погиб 94-летний мужчина





Жилой дом горел вечером 21 января в деревне Ульяновка Слуцкого района. Спасатели обнаружили труп 94-летнего пенсионера, хозяина дома.

Официальный представитель Минского областного управления по чрезвычайным ситуациям Анастасия Швайбович рассказала корреспонденту МЛЫН.BY :

— Сообщение о пожаре поступило в службу спасения в 21:38. Когда подразделения Слуцкого РОЧС прибыли на место, деревянный одноэтажный дом горел открытым пламенем. В результате пожара 94-летний хозяин погиб. Огнем уничтожены крыша и имущество в доме, повреждены стены.

Причина возгорания устанавливается. Основная версия — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, короткое замыкание электропроводки.

Сергей Есманович

Фото: Анастасия Швайбович