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Масштабные соревнования «Лыжня Гродненщины-2019» пройдут в Сельце
22.01.2019 — Разное | Перамога (Дятлово)
Каждый участник должен преодолеть дистанцию в один километр.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
До 10.00 – приезд команд.
По итогу соревнований отберут лучших лыжников, которые отправятся на республиканские соревнования «Белорусская лыжня – 2019».
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Спортивно-биатлонный комплекс «Селец» 26 января соберет участников на «Лыжню Гродненщины – 2019». За звание лучших будут бороться сборные команды облисполкома,...
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