На «больничный» по новым правилам. Что надо знать пациенту

Казакевич Фото: Фото из открытых источников

- Могут ли дать «больничный» при высоком давлении?

- В каких случаях могут не оплатить больничный лист?

- Как долго можно находится на «больничном»?

На эти и другие вопросы читателей «АиФ» ответит заместитель директора по научной работе РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации, кандидата медицинских наук, доцента Диана Сергеевна КАЗАКЕВИЧ.

Время проведения прямой линии – 30 января 2019 года с 11.00 до 12.00.

Телефон прямой линии: 290-02-67

Вы также можете задать свои вопросы предварительно по телефону 290-02-68 или по электронной почте на адрес victoria@aif.by.