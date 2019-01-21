ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На «больничный» по новым правилам. Что надо знать пациенту

22.01.2019 10:23 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
На «больничный» по новым правилам. Что надо знать пациенту
БЕЛТА
На «больничный» по новым правилам. Что надо знать пациенту
Казакевич Фото: Фото из открытых источников

- Могут ли дать «больничный» при высоком давлении?

- В каких случаях могут не оплатить больничный лист?

- Как долго можно находится на «больничном»?

На эти и другие вопросы читателей «АиФ» ответит заместитель директора по научной работе РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации, кандидата медицинских наук, доцента Диана Сергеевна КАЗАКЕВИЧ.

Время проведения прямой линии – 30 января 2019 года с 11.00 до 12.00.

Телефон прямой линии: 290-02-67

Вы также можете задать свои вопросы предварительно по телефону 290-02-68 или по электронной почте на адрес victoria@aif.by.

 

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Время проведения прямой линии – 30 января 2019 года с 11.00 до 12.00.
 
Новости дня
Новости разные
 
Горячий лед, или Кто покорит минскую публику на чемпионате Европы по фигурному катанию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика