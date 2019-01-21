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В Минске покажут премьерый спектакль «С кем поведешься… Петербуржские анекдоты с антрактом» 16+

22.01.2019 10:32 — Разное | Tut.by  
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Встречайте премьеру: 4 февраля в КЗ Минск нам расскажут истории, переносящие зрителя в Петербург конца XIX века, — спектакль «С кем поведешься… Петербуржские анекдоты с антрактом», который поставлен по мотивам двух водевилей «Вицмундир» и «Азъ и Ферт».


Фото предоставлено организаторами

В первой части — «Вицмундир» — речь будет идти о рассеянном чиновнике Осипе Осиповиче Разгильдяеве. У молодого обаятельного человека все время в жизни что-то приключается и всегда из-за его же оплошностей. Но беспорядок у Разгильдяева творится не только в жизни, но и в собственном доме, и с этим всегда приходится справляться его кухарке Фекле. История начинается с того, что по своему обыкновению, пребывая в рассеянном состоянии, он перепутал в гостях мундиры и надел чужой, относящийся совсем к другому департаменту. Тут и начинается веселье.

Вторая же история, название которой «Азъ и Ферт», на первый взгляд кажется достаточно простой: помещик Мордашов мечтает выгодно пристроить замуж свою дочь и находит ей подходящего жениха — своего ровесника. Чтобы угодить своему зятю Алексею Фурсикову, отмечает все приданое своей дочери вензелем «А. Ф.» — инициалами своего будущего зятя. Но этого брака жаждет только герой водевиля Мардашов, а жених и невеста совершенно не нравятся друг другу. Дочь завела любовь с бедным художником Антоном Фадеевым и ни в какую не соглашается стать супругой почтенного Фурсикова. Дабы не пропало добро, расчетливый отец начинает поиски жениха с подходящими инициалами Аз и Ферт…


Фото предоставлено организаторами

Актерский состав

— народная артистка РФ Мария Аронова (лауреат Государственной премии РФ, а также премий «Ника», «Золотой орел» и «Хрустальная Турандот»);

—  Алексей Маклаков — российский актер театра и кино, известный по своей роли прапорщика Шматко в сериале «Солдаты»;

—  Владимир Фекленко — российский актер театра и кино, который знаком телезрителям по участию в популярных сериальных проектах «Глухарь», «Мухтар. Новый след» и «Универ. Новая общага»;

—  Олег Комаров — советский и российский актер с большим опытом в мире театра и кино;

—  Владислав Гандрабура — молодой актер театра, успевший за короткий промежуток времени покорить людей своим талантом.


Фото предоставлено организаторами

Мастер комедий

Наблюдая за колоритными персонажами, их делами, проблемами, образом мысли, легко понять, что, несмотря на прошедшее время и всяческие изменения, суть русского человека осталась прежней, а вопросы, волновавшие героев в XIX веке, актуальны по сей день. Постановщиком по-настоящему яркого спектакля, наполненного песнями и танцами, выступил режиссер Ленкома, ученик Марка Захарова — Роман Самгин, которому поистине удаются постановки в комедийном жанре.

Когда: 4 февраля, 19.00.

Где: .

Сколько: от 38 рублей.

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Теги: Минск
 
 
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Встречайте премьеру: 4 февраля в КЗ Минск нам расскажут истории, переносящие зрителя в Петербург конца XIX века, - спектакль «С кем поведешься… Петербуржские...
 
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