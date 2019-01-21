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В Минске покажут премьерый спектакль «С кем поведешься… Петербуржские анекдоты с антрактом» 16+
Встречайте премьеру: 4 февраля в КЗ Минск нам расскажут истории, переносящие зрителя в Петербург конца XIX века, —
В первой части — «Вицмундир» — речь будет идти о рассеянном чиновнике Осипе Осиповиче Разгильдяеве. У молодого обаятельного человека все время в жизни что-то приключается и всегда из-за его же оплошностей. Но беспорядок у Разгильдяева творится не только в жизни, но и в собственном доме, и с этим всегда приходится справляться его кухарке Фекле. История начинается с того, что по своему обыкновению, пребывая в рассеянном состоянии, он перепутал в гостях мундиры и надел чужой, относящийся совсем к другому департаменту. Тут и начинается веселье.
Вторая же история, название которой «Азъ и Ферт», на первый взгляд кажется достаточно простой: помещик Мордашов мечтает выгодно пристроить замуж свою дочь и находит ей подходящего жениха — своего ровесника. Чтобы угодить своему зятю Алексею Фурсикову, отмечает все приданое своей дочери вензелем «А. Ф.» — инициалами своего будущего зятя. Но этого брака жаждет только герой водевиля Мардашов, а жених и невеста совершенно не нравятся друг другу. Дочь завела любовь с бедным художником Антоном Фадеевым и ни в какую не соглашается стать супругой почтенного Фурсикова. Дабы не пропало добро, расчетливый отец начинает поиски жениха с подходящими инициалами Аз и Ферт…
Актерский состав
— народная артистка РФ Мария Аронова (лауреат Государственной премии РФ, а также премий «Ника», «Золотой орел» и «Хрустальная Турандот»);
— Алексей Маклаков — российский актер театра и кино, известный по своей роли прапорщика Шматко в сериале «Солдаты»;
— Владимир Фекленко — российский актер театра и кино, который знаком телезрителям по участию в популярных сериальных проектах «Глухарь», «Мухтар. Новый след» и «Универ. Новая общага»;
— Олег Комаров — советский и российский актер с большим опытом в мире театра и кино;
— Владислав Гандрабура — молодой актер театра, успевший за короткий промежуток времени покорить людей своим талантом.
Мастер комедий
Наблюдая за колоритными персонажами, их делами, проблемами, образом мысли, легко понять, что, несмотря на прошедшее время и всяческие изменения, суть русского человека осталась прежней, а вопросы, волновавшие героев в XIX веке, актуальны по сей день. Постановщиком по-настоящему яркого спектакля, наполненного песнями и танцами, выступил режиссер Ленкома, ученик Марка Захарова — Роман Самгин, которому поистине удаются постановки в комедийном жанре.
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19 января в приложении «Афиша TUT.BY»
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Встречайте премьеру: 4 февраля в КЗ Минск нам расскажут истории, переносящие зрителя в Петербург конца XIX века, - спектакль «С кем поведешься… Петербуржские...
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