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Умные. Талантливые. Креативные городокчане

22.01.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Учащиеся СШ № 1 и № 2 г. Городка успешно выступили на третьем (областном) этапе республиканской олимпиады по учебным предметам, который проходил с 8 по 12 января, и пополнили копилку достижений образования района шестью дипломами.

Умные. Талантливые. Креативные городокчане

Четыре учащихся СШ № 1 г. Городка вместе с педагогами.


Умные. Талантливые. Креативные городокчане

Учитель трудового обучения Дмитрий Мурашкевич и учащийся СШ №2 г.Городка Алексей Барсуков


Умные. Талантливые. Креативные городокчане

Учитель физкультуры и здоровья Г.Бесов и учащийся СШ №2 г.Городка Д.Ласкин

Подробнее читайте в №6 от 22.01.2019 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте http://belkiosk.by/gv 

 

 

 
 
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Учащиеся СШ № 1 и № 2 г. Городка успешно выступили на третьем (областном) этапе республиканской олимпиады по учебным предметам, который проходил с 8 по 12 января, и...
 
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