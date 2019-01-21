Умные. Талантливые. Креативные городокчане

Учащиеся СШ № 1 и № 2 г. Городка успешно выступили на третьем (областном) этапе республиканской олимпиады по учебным предметам, который проходил с 8 по 12 января, и пополнили копилку достижений образования района шестью дипломами.

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