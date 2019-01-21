Так кто кого кормит? Беларусь является основным экспортером сельскохозпродукции в Россию

По данным информационно-аналитической системы «Аргус», объем импорта сельскохозяйственной продукции, поднадзорной Россельхознадзору, за указанный период составил около 57,94 тыс. тонн.





Основная доля импорта пришлась на четыре группы товаров: «Мясо и субпродукты» (более 18 тыс. тонн, 31,4% от общей доли импорта), «Молоко и молочная продукция» (более 17 тыс. тонн, 29,7%), «Рыба и морепродукты» (более 13 тыс. тонн, 22,7%) и «Корма и кормовые добавки» (более 6 тыс. тонн, 10,5%).





По данным ИАС «Аргус», за первые две недели нового года в Россию было ввезено 657,79 тонны яиц (1,2% от общего объема импорта) и 2 597,97 тонны растительной продукции (4,5%).





Среди мясной продукции максимальные доли в импорте составили мясо говядины (6 573,68 тонны) и мясо птицы (3 686 тонны).





В период с 1 по 13 января 2019 года 44,1% продукции было ввезено из стран Евразийского экономического союза; 21,9% — из стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества; 7,4% — из стран Евросоюза. Основными странами — торговыми партнерами являлись Беларусь (41,4%), Парагвай (6,6%) и Аргентина (6,5%).





Доставка продукции на территорию России в рассматриваемом периоде преимущественно осуществлялась посредством автомобильных и морских перевозок. Объем автомобильных перевозок составил 28,65 тыс. тонн. На морские (контейнерные) перевозки пришлось 20,59 тыс. тонн, трюмные морские перевозки составили около 5,59 тыс. тонн, железнодорожный транспорт — 3,05 тыс. тонн, авиационный транспорт — 0,06 тыс. тонн.