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В 2018 году ВВП Беларуси вырос всего на 3%

22.01.2019 10:04 — Разное | Партизан  
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Темпы роста валового внутреннего продукта РБ по итогам 2018 года составили 3%, хотя в течение года они были намного выше.

В 2018 году ВВП Беларуси вырос всего на 3%
Упал и прирост производства промышленной продукции: до 5,7% с 6,1% по итогам одиннадцати месяцев. В валовом выражении ВВП за 2018 год составил 121 568,3 млн. рублей, а объем производства промышленности — 110 069,1 млн. рублей.

При этом запасы готовой продукции за год выросли на 616,7 млн. рублей, то есть на 16%, и достигли 4 467,2 млн. рублей. Таким образом, увеличение запасов обусловило существенную часть прироста промышленного производства.

Объем продукции сельского хозяйства в 2018 году не вырос, а снизился по сравнению с 2017 годом на 3,4% и составил 19 025,4 млн. рублей. В наибольшей степени сократилось производство зерновых: на 33,3% — до 5 826,3 тыс. тонн.

Инвестиции в основной капитал в 2018 году выросли на 5,1% по сравнению с 2017 годом и составили 24 252,4 млн. рублей. В наибольшей степени выросли затраты на приобретение машин, оборудования и транспортных средств: на 9,8% — до 9 688,7 млн. рублей. Затраты на строительно-монтажные работы увеличились на 4,5% и достигли 12 106,4 млн. рублей.

В декабре белорусские строители совершили чудо и резко увеличили объем ввода жилья в эксплуатацию. За месяц они ввели 884,2 тыс. квадратных метров жилья общей площади. Это почти в 3 раза больше среднемесячного уровня за предыдущие 11 месяцев. 

В результате им почти удалось выполнить план на весь 2018 год в 4 млн. квадратных метров, построив 3 966,1 тыс. квадратных метров.

Объем строительства жилья с государственной поддержкой увеличился за год на 70,1 тыс. квадратных метров и достиг 999,3 тыс.

В связи с ростом доходов населения в 2018 году значительно увеличился объем розничного товарооборота: на 8,4% — до 44 674,9 млн. рублей. Оптовый товарооборот поднялся в меньшей степени: на 3,1% — до 92 300,6 млн. рублей. Но в наибольшей степени увеличился оборот в сфере общественного питания: на 9,4% — до 2 403,2 млн. рублей.

Объем грузоперевозок в 2018 году увеличился на 3,7% (до 455,8 млн. тонн). А количество перевезенных пассажиров увеличилось всего на 0,3% — до 1 960,6 млн. человек.


Следует отметить, что по итогам первого квартала 2018 года рост ВВП составлял 5,1%, по итогам первого полугодия показатель снизился до 4,5%. 

По прогнозам Минэкономики, рост ВВП Беларуси по итогам 2018 года должен был составить 3,9−4,1%. А согласно подписанным Лукашенко в начале 2018 года задачам социально-экономического развития Беларуси на год — рост ВВП прогнозировался на 3,5%. 




 
 
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Темпы роста валового внутреннего продукта РБ по итогам 2018 года составили 3%, хотя в течение года они были намного выше.
 
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