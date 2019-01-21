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ООН сообщила смертельную статистику войны в Донбассе

22.01.2019 09:57 — Разное | Партизан  
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Жертв вооруженного противостояния России и Украины на востоке страны за прошлый год стало на 2,5—3 тысячи больше, утверждает ООН.



От 12,8 до 13 тысяч человек погибли в войне России против Украины за период с апреля 2014 года до конца 2018-го. Об этом со ссылкой на данные мониторинговой миссии ООН по правам человека в Киеве пишет Deutsche Welle, цитируя немецкое агентство dpa.

По информации ООН, примерно четверть смертей (3,3 тысячи) — гражданские. Потери украинских войск — около 4 тысяч человек, гибридной армии РФ в Донбассе — 5,5 тысячи.

Всего на временно подконтрольных оккупантам территориях с начала войны погибли более 4700 человек, считают в ООН.

Кроме того, за время вооруженного противостояния 27—30 тысяч человек были ранены.

Данные на конец 2017 года следующие: 10,3 тысячи погибших и 24 тысячи раненых.

 
 
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Жертв вооруженного противостояния России и Украины на востоке страны за прошлый год стало на 2,5—3 тысячи больше, утверждает ООН.
 
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