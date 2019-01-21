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У «Паритетбанка» может смениться руководство

22.01.2019 09:55 — Разное | Партизан  
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Государственный «Паритетбанк» ожидают кадровые перемены. Об этом TUT.BY рассказали источники в финансовой сфере.

У «Паритетбанка» может смениться руководство
По информации одного из собеседников, Сергей Белов может покинуть пост председателя правления банка. Ему на смену придет Игорь Катибников, который в августе 2017 года перестал быть руководителем «Альфа-Банка». Второй источник знает о приходе Катибникова «в руководящий состав» банка.

В 2003—2013 годах Игорь Катибников был председателем правления «Белросбанка», который в конце 2012 года был куплен консорциумом «Альфа-Групп».

В пресс-службе «Паритетбанка» не подтвердили, но и не опровергли информацию о возможной смене руководства.

Известно, что правление банка избирается наблюдательным советом, который утверждает собрание акционеров. Его внеочередное заседание состоится 8 февраля. Запланированы выборы нового состава набсовета, говорится на сайте организации.

В 2018 году кадровые перестановки в набсовете происходили несколько раз. В частности, зампредом набсовета стала замдиректора по финансам «Славкалия» Наталья Иванова, которая сменила управляющего сетью прачечных Clean & Dry Бориса Чахкиева. Независимыми директорами являются Татьяна Потапова и Галина Уголик, имевшие опыт работы в «Альфа-Банке».

С прошлого года 99,8% акций ОАО «Паритетбанк» находятся в управлении Госкомитета по имуществу Беларуси (ГКИ).

Ранее несколько источников в финансовых кругах утверждали, что определенное влияние на банк оказывают структуры российского бизнесмена Михаила Гуцериева. Три члена набсовета прямо или косвенно имеют отношение к его бизнесу.
 
 
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Государственный «Паритетбанк» ожидают кадровые перемены. Об этом TUT.BY рассказали источники в финансовой сфере.
 
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