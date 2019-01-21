Анну Смилевич исключают из «Моладзі БНФ»: «Мандик шантажирует меня историями личной жизни»

Обиженный Мандик подумал на прошлую председательницу Анну Смилевич и собрался исключить ее из организации . Напомним, что кто-то написал на доске «Мандик (руководитель Молодежи БНФ — Ред.) Х**ло».





Через неделю мы поинтересовались, чем закончилась история.









Ранее Мандика и Смилевич связывали романтические чувства.





«Наша Нива» обратилась к Денису Мандику, он ответил через социальные сети, что «заявление на выход Смилевич пока не писала», а также что «нет смысла исключать людей, которые ничего не делают». обратилась к Денису Мандику, он ответил через социальные сети, что «заявление на выход Смилевич пока не писала», а также что «нет смысла исключать людей, которые ничего не делают».





А вот Анна Смилевич трактует ситуацию иначе. Девушка утверждает, что задала Мандику прямой вопрос: исключена ли она из Молодежи БНФ. И получила категорическое «Да».





«Я просто хочу закончить как можно быстрее с этой историей. Я все еще в Партии БНФ, и меня это устраивает. Возможно, вернусь в Молодежь БНФ, когда здесь появится адекватное руководство, которое не смешивает личное отношение с делами организации», — рассказала Смилевич о своих дальнейших планах.













Она дополнительно рассказала, что после того, как ситуацию начала освещать «Наша Нива», Мандик стал шантажировать ее историями из их личной жизни.





Мы попросили Дениса Мандика прокомментировать свою позицию и все же дать определенный ответ. Тот отказался, предложив прислать запрос на офис БНФ.