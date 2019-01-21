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В швейцарском Давосе открылся Всемирный экономический форум

22.01.2019 09:46 — Разное | Партизан  
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Очередной Всемирный экономический форум открылся в швейцарском Давосе.

В швейцарском Давосе открылся Всемирный экономический форум
Основной темой форума в этом году станет «Глобализация 4.0: формирование глобальной архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции».

На форум в Давосе соберутся свыше 3000 участников из 110 стран.

Отметим, что в Давосском форуме примет участие также президент Азербайджана Ильхам Алиев. Глава азербайджанского государства выступит на сессии «Продвижение инициативы «Один пояс и один путь». Видение Китая на миллиард долларов».

Как ожидается, приедут более 60 глав государств, в частности, премьер-министр Японии Синдзо Абе, канцлер ФРГ Ангела Меркель, заместитель председателя Китая Ван Цишань, новый президент Бразилии Жаир Болсонару, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, премьер-министр Испании Педро Санчес, президент Афганистана Ашраф Гани, президент Ирака Бархам Салех, премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Кроме того, ожидается также участие глав крупнейших международных организаций - ООН и ее подразделений, МВФ, НАТО, Всемирного банка, ВТО и других.
 
 
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Очередной Всемирный экономический форум открылся в швейцарском Давосе.
 
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