В швейцарском Давосе открылся Всемирный экономический форум

Основной темой форума в этом году станет «Глобализация 4.0: формирование глобальной архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции».





На форум в Давосе соберутся свыше 3000 участников из 110 стран.





Отметим, что в Давосском форуме примет участие также президент Азербайджана Ильхам Алиев. Глава азербайджанского государства выступит на сессии «Продвижение инициативы «Один пояс и один путь». Видение Китая на миллиард долларов».





Как ожидается, приедут более 60 глав государств, в частности, премьер-министр Японии Синдзо Абе, канцлер ФРГ Ангела Меркель, заместитель председателя Китая Ван Цишань, новый президент Бразилии Жаир Болсонару, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, премьер-министр Испании Педро Санчес, президент Афганистана Ашраф Гани, президент Ирака Бархам Салех, премьер-министр Армении Никол Пашинян.





Кроме того, ожидается также участие глав крупнейших международных организаций - ООН и ее подразделений, МВФ, НАТО, Всемирного банка, ВТО и других.