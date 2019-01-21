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Месси и Роналду приближаются к рекорду Пеле

22.01.2019 09:41 — Разное | Партизан  
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В настоящее время легенда мирового футбола Пеле является рекордсменом по числу забитых мячей за клубную карьеру.



Как передает «Футбол 1», по информации Express, на счету трехкратного обладателя Кубка Мира 619 голов в 638 играх за бразильский «Сантос».

Данное достижение Пеле долгое время считалось недостижимым. Однако с появлением на футбольной карте Лионеля Месси и Криштиану Роналду все изменилось. Так, оба футболиста вскоре могут переписать историю и побить, казалось бы, вечный рекорд короля футбола.

На данный момент на счету Л.Месси 576 голов в 661 поединке за «Барселону». Так, от рекорда Пеле 31-летнего аргентинца отделяют 42 результативных удара. 

В свою очередь, К.Роналду за долгую игровую карьеру в нескольких европейских клубах успел забить 587 голов в 784 матчах. Так, от рекорда Пеле 34-летнего К.Роналду отделяют 32 результативных удара.

 
 
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В настоящее время легенда мирового футбола Пеле является рекордсменом по числу забитых мячей за клубную карьеру.
 
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