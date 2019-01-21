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Генпрокурор Украины: Россия поглотит Беларусь

22.01.2019 09:35 — Разное | Партизан  
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Генпрокурор считает, что президенты РФ и Беларуси будут номинальными.


Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)


Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что целью президента страны-агрессора Владимира Путина является "поглощение Беларуси" и пост президента союзного государства. Об этом он сказал в интервью Дмитрию Гордону.

"Очень похоже, что Путин сможет поглотить Беларусь", - сказал Луценко.

По мнению генпрокурора, "Путин хочет сохранить лицо, уже окончательно поняв, что Украину он потерял".

Для этого, считает Луценко, Путин планирует присоединить Беларусь "таким же вульгарным путем, как он присоединил Крым" и стать главой союзного государства.

По словам главы ГПУ, российская конституция не позволяет Путину в третий раз стать президентом.

"Менять конституцию как-то не хочется, переда Западом хочется быть чуть-ли не демократом, поэтому придумали версию – будет руководитель России (не важно как он будет называться), будет руководитель Беларуси (не важно как он будет называться) и глава союзного государства – Путин В.В." – сказал Луценко.

Генпрокурор считает, что президенты РФ и Беларуси будут номинальными, "а главным будет товарищ Путин".

 
 
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Генпрокурор считает, что президенты РФ и Беларуси будут номинальными.
 
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