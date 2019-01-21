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Стало известно, когда построят 50-метровый мост через Свислочь в районе Чижовского водохранилища

22.01.2019 11:55 — Разное | Tut.by  
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Мост через Свислочь, который соединит велодорожки Ленинского и Заводского районов, построят в 2020 году. Это следует из новой инвестпрограммы Минска. Читайте, что изменится в связи со строительством объекта.


Мост соединит оранжевый участок велодорожки в Ленинском районе с фиолетовым в Заводском

Сейчас главная велодорожка Минска заканчивается тупиком в районе Чижовского водохранилища. Но уже в 2020 году она соединится с велодорожкой в Заводском районе благодаря строительству моста через Свислочь.

Длина моста будет 50 метров, ширина — 4,5 метра, сообщалось ранее. По завершении работ велодорожка пойдет по набережной Чижовского водохранилища, вдоль улицы Корзюки к «Чижовка-Арене».

На финансирование работ по строительству моста и продлению велодорожки в 2019 году предусмотрено два миллиона рублей при текущем уровне цен.

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Теги: Минск
 
 
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По завершении работ велодорожка пойдет по набережной Чижовского водохранилища вдоль улицы Корзюки к «Чижовка-Арене».
 
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