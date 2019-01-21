Стало известно, когда построят 50-метровый мост через Свислочь в районе Чижовского водохранилища

Мост через Свислочь, который соединит велодорожки Ленинского и Заводского районов, построят в 2020 году. Это следует из новой инвестпрограммы Минска. Читайте, что изменится в связи со строительством объекта.



Мост соединит оранжевый участок велодорожки в Ленинском районе с фиолетовым в Заводском

Сейчас главная велодорожка Минска заканчивается тупиком в районе Чижовского водохранилища. Но уже в 2020 году она соединится с велодорожкой в Заводском районе благодаря строительству моста через Свислочь.

Длина моста будет 50 метров, ширина — 4,5 метра, сообщалось ранее. По завершении работ велодорожка пойдет по набережной Чижовского водохранилища, вдоль улицы Корзюки к «Чижовка-Арене».

На финансирование работ по строительству моста и продлению велодорожки в 2019 году предусмотрено два миллиона рублей при текущем уровне цен.