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Стало известно, когда построят 50-метровый мост через Свислочь в районе Чижовского водохранилища
Мост через Свислочь, который соединит велодорожки Ленинского и Заводского районов, построят в 2020 году. Это следует из новой инвестпрограммы Минска. Читайте, что изменится в связи со строительством объекта.
Сейчас главная велодорожка Минска заканчивается тупиком в районе Чижовского водохранилища. Но уже в 2020 году она соединится с велодорожкой в Заводском районе благодаря строительству моста через Свислочь.
Длина моста будет 50 метров, ширина — 4,5 метра,
На финансирование работ по строительству моста и продлению велодорожки в 2019 году предусмотрено два миллиона рублей при текущем уровне цен.
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По завершении работ велодорожка пойдет по набережной Чижовского водохранилища вдоль улицы Корзюки к «Чижовка-Арене».
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