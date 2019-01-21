В Минске начали готовить территорию для строительства нового, исключительно футбольного, стадиона

Новый, исключительно футбольный, стадион будет рассчитан на 33000 мест. Планируется, что именно на нем будет проводить домашние матчи сборная Беларуси. Предполагается также, что новый стадион сможет претендовать на высокую оценку от УЕФА — в четыре звезды, как у "Камп Ноу", "Олд Траффорд" или уже реконструированного "Динамо".





Будут производиться работы по строительству всех необходимых коммуникаций, которые обеспечат инфраструктурой. Будут заменены частично сеть водопровода, заменены электрические сети и сети связи, — рассказал о нынешнем этапе работ Геннадий Люботынский, директор УКС Заводского района Минска





Эксперты говорят, что пока точную дату окончания строительства, даже учитывая план и специфику, называть рано. В технологии возведения есть свои особенности.



