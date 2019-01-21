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Oops! Сельчанин перепутал машины на парковке и уехал на чужом авто

22.01.2019 11:45 — Разное | Партизан  
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Курьезный случай произошел 19 января в деревне Озерница Лунинецкого района.


Ауди 80, фото носит иллюстративный характер

Мужчина приехал на «Ауди 80» в магазин. Оставил автомобиль с работающим двигателем и ключами в замке зажигания, а когда вышел, автомобиля на месте не оказалось. 

Мужчина заявил об угоне. На место выехала оперативно-следственная группа. Но когда подъехала милиция, оказалось, что автомобиль уже был возвращён владельцу.

Выяснилось, что два водителя подъехали одновременно к магазину на схожих «Ауди-80». Один из них, выйдя из магазина, перепутал автомобили, сел за руль и уехал. По дороге понял, что едет на чужом авто. И тут же вернулся. Правоохранители согласились с тем, что произошла ошибка и никакого угона не было.



 
 
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Курьезный случай произошел 19 января в деревне Озерница Лунинецкого района.
 
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