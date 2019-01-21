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Oops! Сельчанин перепутал машины на парковке и уехал на чужом авто
Курьезный случай произошел 19 января в деревне Озерница Лунинецкого района.
Ауди 80, фото носит иллюстративный характер
Мужчина приехал на «Ауди 80» в магазин. Оставил автомобиль с работающим двигателем и ключами в замке зажигания, а когда вышел, автомобиля на месте не оказалось.
Мужчина заявил об угоне. На место выехала оперативно-следственная группа. Но когда подъехала милиция, оказалось, что автомобиль уже был возвращён владельцу.
Выяснилось, что два водителя подъехали одновременно к магазину на схожих «Ауди-80». Один из них, выйдя из магазина, перепутал автомобили, сел за руль и уехал. По дороге понял, что едет на чужом авто. И тут же вернулся. Правоохранители согласились с тем, что произошла ошибка и никакого угона не было.
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Курьезный случай произошел 19 января в деревне Озерница Лунинецкого района.
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