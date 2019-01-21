Раиса ШИГАЛЕВА: «Неважно кем ты работаешь, важно как»

Наверное, не много среди нас найдется тех, кто после выхода на заслуженный отдых не только решится кардинально поменять свой образ жизни, но и освоить совершенно новую для себя профессию. А наша героиня пошла на такие перемены.





Раиса Шигалева приехала на Будакошелевщину в 1984 году. Родом она из Брянщины, одно время работала на гомельском заводе «Коралл», где и познакомилась с будущим супругом. Позже их семья переехала на малую родину мужа в д. Медведево. А после того как получили квартиру в райцентре, они окончательно обосновались на буда-кошелевской земле. За это время Раиса Ивановна попробовала себя в разных профессиях – от почтальона до сыродела. И вот, казалось бы, пришел тот час, когда можно полностью посвятить себя семье и жить размеренной жизнью пенсионера, но через полгода женщина поняла, что у нее еще есть желание и силы работать, да и сидеть без дела не в ее характере.

– По образованию я учитель истории, но по профессии, кроме преддипломной практики, работать мне не довелось, – делится Раиса Ивановна. – После окончания Йошкар-Олинского педагогического института приехала в Беларусь, встретила свою судьбу, здесь у меня родилось трое замечательных детей. Одним словом, Будакошелевщина стала моим вторым домом. И если раньше к сельскому хозяйству я вообще не имела никакого отношения, то последние три года, можно сказать, с животноводством я уже на «ты». А все благодаря случайной встрече с моей бывшей коллегой, которая на то время уже работала оператором машинного доения на МТФ «Папоротное». Она то и предложила мне попробовать себя в совершенно новой профессии. Очень хорошо помню тот день, когда впервые пришла на ферму. Признаюсь честно, я даже понятия не имела, как подойти к коровам, не говоря про то, как их доить. Хотелось сразу все бросить и даже не браться за эту, казалось бы, непосильную ношу. Но благодаря поддержке более опытных доярок, умелому руководству бригадира МТФ Татьяны Рощиной мне удалось освоить азы этой нелегкой профессии.

Сегодня Раиса Шигалева – одна из лучших операторов машинного доения 6-го разряда в филиале «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод», поэтому ей доверили самую сложную часть работы – раздаивать первотелок. Ведь от того, насколько правильно и хорошо раздоена первотелка, будет зависеть ее молочная продуктивность в дальнейшем.

– Бывает, что за день приходится раздаивать по 5-6 коров, а это дело нелегкое, учитывая, какая ответственность на тебя ложится, – отмечает женщина. – Тем не менее, даже с этой, как мне казалось раньше, невыполнимой задачей, удалось справиться. В жизни я всегда придерживалась принципа: неважно кем ты работаешь, важно как. Сегодня я с уверенностью могу сказать, что люблю свою работу и о сделанном выборе не жалею, ведь у нас сложился сплоченный и дружный коллектив, из райцентра обеспечен подвоз на дойку. Радует и достойная заработная плата, да и премиями к праздникам нас не обделяют. Поэтому пока у меня есть силы и желание трудиться, буду стараться приносить пользу хозяйству.

Несмотря на занятость, Раиса Шигалева находит время, чтобы провести его в кругу большой и дружной семьи. Сегодня она не только счастливая мама троих детей, но и заботливая бабушка для семерых внуков. Кроме того, она не забывает и о своем любимом хобби: в ее доме всегда полно цветов, которые радуют глаз хозяйки круглый год.

Ольга МАРЦЕЛЕВА.

Фото автора.