После окончания шатдауна переговоры с правительством США по вступлению Беларуси в ВТО продолжатся





Правительство Беларуси рассчитывает в ближайшее время приступить к двусторонним переговорам с США по вопросу присоединения республики к ВТО, сразу после окончания "шатдауна" американского правительства.

"Как только правительство США выйдет из шатдауна, мы вступим в переговорный процесс по нашему вступлению в ВТО", - заявил заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Ярошевич журналистам, пишет interfax.by .

Замглавы Минэкономики также подтвердил, что Беларусь рассчитывает присоединиться к ВТО в середине 2020 года.

"Мы рассчитываем приступить к очередным переговорам уже в феврале с тем, чтобы обеспечить вступление республики в ВТО в середине 2020 года", - отметил он.

Дмитрий Ярошевич принимает участие в организованном ПРООН практическом семинаре для представителей белорусских госорганов по вопросам вступления в ВТО.

Принимающий участие в семинаре советник управления торговли услугами и инвестиций секретариата ВТО Хуан Марчетти в свою очередь заявил, что в принципе, разделяет оптимизм белорусских властей по поводу вступления республики в ВТО в середине 2020 года. "У Беларуси есть серьезный прогресс в части вступления в ВТО, страна находится на финальной стадии переговоров и середина 2020 года это однозначно возможные сроки", - сказал Х.Марчетти. При этом он отметил, что Беларусь должна приложить определенные усилия, в том числе завершить переговоры по вопросам торговли услугами.

В ходе семинара руководитель переговорной группы по вступлению Беларуси в ВТО Владимир Серпиков сообщил, что республике предстоят переговоры по торговле услугами с Евросоюзом, США, Канадой и Украиной. При этом соответствующие переговоры уже завершены с 9 странами, а ряд стран (например, Бразилия и Австралия) не выдвигают условия по доступу на рынок услуг.

Серпиков также отметил, что после завершения переговоров по взаимному доступу на рынки услуг со странами-членами ВТО Беларуси предстоит значительная работа по интеграции этих договоренностей в национальное законодательство.

Он также подчеркнул важность переговоров по торговле услугами с учетом того, что в структуре ВВП Беларуси на долю услуг приходится более 51%. В сфере услуг заняты две трети трудоспособного населения Беларуси.

По данным Минэкономики, в структуре экспорта Беларуси доля услуг составляет более 24%.

