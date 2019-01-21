Сдержали обещание: в Беларуси снизили цены на бензин и дизельное топливо

В столице Беларуси установились крепкие морозы: ночью столбик термометра периодически опускается до минус 20 градусов. В связи с этим ГАИ рекомендует водителям воздержаться от дальних поездок, а если выезд необходим, то брать запас теплой одежды и топлива, которое в стране подешевело. О новых ценах на бензин рассказал корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

2019 год начался с приятных новостей для белорусских автомобилистов: топливо на заправках подешевело. Стоимость бензина снизилась на две копейки, а дизеля – на одну. Изменение хоть и незначительное, но все равно отрадно, говорят водители, потому что в прошлом году цены на топливо в основном росли.

Сегодня 95-й бензин на заправках, как и дизель, стоит 70 центов, 92-й – 65 центов за литр.

На пространстве ЕАЭС самый дешевый бензин в Казахстане, где он стоит 57 центов. На втором месте находятся Беларусь и Россия, а вот в соседних Польше и Литве бензин стоит гораздо дороже – почти доллар 40 центов. Поэтому пока многим белорусским водителям по карману авто с мощным двигателем.

«В течение дня мне нужно много где бывать, где ездить, и мне нужно вещей много возить, поэтому я отказалась от малолитражного автомобиля», – поделилась мыслями белорусская модель Екатерина Бурая.

Девушка за рулем нового авто недавно. Машина у нее вместительная и мощная. Пока цены на бензин Екатерину не пугают, поэтому она ездит на авто помногу и каждый день.

«В месяц я трачу приблизительно 400 белорусских рублей – это около 200 долларов», – отметила Екатерина.

Возможно ли повышение цен на топливо в этом году? Да, уверены эксперты. Страны ОПЕК и Россия снижают добычу нефти, поэтому цена барреля превышает 60 долларов. Но волноваться не стоит - резкого роста стоимости бензина в Беларуси экономисты не прогнозируют.

«Частично бремя роста цен может взять на себя производитель, они просто уменьшат себе прибыль», – считает доктор экономических наук Ирина Новикова.

Тем временем население активно покупает авто на двигателях внутреннего сгорания. Только за прошлый год салоны продали более 52 тысяч таких машин. Правительство призывает присмотреться к электромобилям: пусть они пока дороже, зато в обслуживании неприхотливы. Уже в этом году в стране заработает сотня зарядных станций, где «заправка» электромобиля будет равняться стоимости литра бензина.