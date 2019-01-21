ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сдержали обещание: в Беларуси снизили цены на бензин и дизельное топливо

22.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

В столице Беларуси установились крепкие морозы: ночью столбик термометра периодически опускается до минус 20 градусов. В связи с этим ГАИ рекомендует водителям воздержаться от дальних поездок, а если выезд необходим, то брать запас теплой одежды и топлива, которое в стране подешевело. О новых ценах на бензин рассказал корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

2019 год начался с приятных новостей для белорусских автомобилистов: топливо на заправках подешевело. Стоимость бензина снизилась на две копейки, а дизеля – на одну. Изменение хоть и незначительное, но все равно отрадно, говорят водители, потому что в прошлом году цены на топливо в основном росли.

Сегодня 95-й бензин на заправках, как и дизель, стоит 70 центов, 92-й – 65 центов за литр.

На пространстве ЕАЭС самый дешевый бензин в Казахстане, где он стоит 57 центов. На втором месте находятся Беларусь и Россия, а вот в соседних Польше и Литве бензин стоит гораздо дороже – почти доллар 40 центов. Поэтому пока многим белорусским водителям по карману авто с мощным двигателем.

«В течение дня мне нужно много где бывать, где ездить, и мне нужно вещей много возить, поэтому я отказалась от малолитражного автомобиля», – поделилась мыслями белорусская модель Екатерина Бурая.

Девушка за рулем нового авто недавно. Машина у нее вместительная и мощная. Пока цены на бензин Екатерину не пугают, поэтому она ездит на авто помногу и каждый день.

«В месяц я трачу приблизительно 400 белорусских рублей – это около 200 долларов», – отметила Екатерина.

Возможно ли повышение цен на топливо в этом году? Да, уверены эксперты. Страны ОПЕК и Россия снижают добычу нефти, поэтому цена барреля превышает 60 долларов. Но волноваться не стоит - резкого роста стоимости бензина в Беларуси экономисты не прогнозируют.

«Частично бремя роста цен может взять на себя производитель, они просто уменьшат себе прибыль», – считает доктор экономических наук Ирина Новикова.

Тем временем население активно покупает авто на двигателях внутреннего сгорания. Только за прошлый год салоны продали более 52 тысяч таких машин. Правительство призывает присмотреться к электромобилям: пусть они пока дороже, зато в обслуживании неприхотливы. Уже в этом году в стране заработает сотня зарядных станций, где «заправка» электромобиля будет равняться стоимости литра бензина.

Отметим, что с нового года цены на бензин снизились и в Таджикистане, а в большинстве стран Содружества остались на прежнем уровне.

 



ДРУГИЕ НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ
 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водители говорят, что изменение хоть и незначительное, но все равно им отрадно.
 
Новости дня
Новости разные
 
Раиса ШИГАЛЕВА: «Неважно кем ты работаешь, важно как»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика