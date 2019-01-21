В новом учебном году школьникам расскажут, как найти мужа и жену

Как стало известно, с нового учебного года в белорусских школах появится факультативное занятие «Основы семейной жизни». Соответствующее постановление Министерства образования опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Предварительно факультатив будет проходить один раз в неделю. Его программа разделена на три части – для учеников девятого, десятого и одиннадцатого классов.

В частности, ученикам девятых классов в рамках факультатива предлагается изучить раздел «Подготовка к браку и семейной жизни». Ученики будут рассматривать гендерные различия юношей и девушек, узнают, как различить любовь и влюбленность, как выбрать спутника жизни и как создать счастливую семью.

В десятом классе запланировано изучение раздела «Семья как социальный институт». Школьники узнают о том, как избежать конфликтов в семье, как организовать семейный быт, учителя расскажут и о законодательной сфере семейных отношений, в том числе о брачном договоре. В одиннадцатом классе в разделе «Семья и дети» подросткам расскажут о планировании детей в семье, о роли матери и отца в воспитании ребенка, а также о семейных ценностях и традициях.

«Подготовка учащихся к семейной жизни – одна из приоритетных педагогических задач, от решения которой зависит не только благополучие их будущих семей, но и общества в целом, – говорится в пояснительной записке к постановлению. – «Крепкая семья – сильное государство» – одна из основных идей, консолидирующих современное белорусское общество».

Как сказано в документе, цель факультатива – способствовать формированию ценностного отношения учащихся 9-11 классов к институту брака и семьи. Рассказывать об основах семейной жизни учителя будут с помощью видеоуроков, тренингов, дискуссий. Также будут использованы такие формы работы, как уроки-проекты, уроки-экскурсии, уроки-соревнования, уроки-диалоги, конференции, круглые столы, аукционы, телепередачи, устные журналы, «клубы знатоков» и другие.

Кроме того, школьникам будут предлагаться беседы, викторины, конкурсы стихов, сочинений, эссе, рисунков и плакатов, инсценировок, мультимедийных презентаций, концерты, выставки и фотогалереи, флешмобы, встречи с многодетными матерями, отцами, презентации творческих проектов.