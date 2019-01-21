Черное и оранжевое: кроссовер Tesla Model X стал агрессивнее в ателье T Sportline

Бюро T Sportline , которое с гордостью называет себя первым в мире тюнером Tesla, представило очередной комплект доработок для электрического «паркетника» Model X.





Специалисты американского ателье взялись за флагманскую модификацию Model X P100D, подготовив для нее новый тюнинг-пакет с обозначением T Largo. Во-первых, в компании предлагают для кроссовера карбоновые расширители колесных арок, увеличивающих ширину электромобиля на 5 см. Правда, такая опция будет доступна для ограниченного числа Model X — всего 20 машин.





Для остальных в T Sportline ограничатся основным аэродинамическим обвесом, который включает новые бамперы, задний спойлер и диффузор — все эти элементы, подчеркивают в компании, также изготовлены из углепластика. Дополняют облик черные 22-дюймовые колесные диски, «обутые» в шины Pirelli Scorpion Zero.





Салон представленного на фотографиях Model X в исполнении T Sportline получил отделку кожей оранжевого цвета, а также вставки из углеволокна, но выбор вариантов персонализации интерьера кроссовера почти безграничен.