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В Китае нашли глубочайшую в мире голубую дыру

22.01.2019 13:18 — Разное | Tut.by  
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Государственный центр океанического прогнозирования окружающей среды Китая опубликовал результаты измерений в огромном естественном резервуаре с водой на территории города Саньша. Глубина этого природного колодца составляет немногим более 300 метров и превышает глубину прежнего рекордсмена — голубую дыру Дину на Багамских островах (около 200 метров). Об этом пишет ТАСС.


Голубая дыра в районе Дахаба, Египет. Фото: reuters

На поверхности диаметр глубоководной пещеры, официальное географическое название которой — Юнълэ («Вечная радость»), достигает 130 метров и по мере погружения сужается до 36 метров. Как утверждают ученые, эта тектоническая воронка не сообщается под землей с акваторией прилегающего Южно-Китайского моря. У нее практически вертикальный наклон и, несмотря на отсутствие выхода к океану, в ней живет более 20 видов морских рыб и животных.

«Эта голубая дыра представляет собой большую научную, историческую и культурную ценность», — прокомментировали в госцентре океанического прогнозирования значимость данного геологического феномена.

По словам Сяо Цзе, мэра города Саньша, власти уделяют внимание охране экологии Юнълэ, а также окружающих ее коралловых рифов. «Там проводятся научно-исследовательские работы, осуществляется деятельность по освоению этой голубой дыры. Мы предпринимаем целый перечень мер, направленных на сохранение этого достояния природы всемирной значимости», — подчеркнул мэр.

Голубые дыры — заполненные водой воронки, образовавшиеся из-за эрозии горных пород. Как правило, такие пещеры популярны среди дайверов. Благодаря своей глубине эти резервуары поглощают солнечные лучи, за счет чего имеют темно-синий окрас, контрастируя с окружающим их мелководьем или сушей. Среди них наиболее известна голубая дыра у берегов Белиза (глубина около 125 метров), а также в районе Дахаба (Египет, 130 метров).

 
 
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Специалисты установили, что глубина этого природного колодца составляет чуть более 300 метров и превышает глубину прежнего рекордсмена - голубую дыру Дину на...
 
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