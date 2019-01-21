|
В Минске фургон-рефрижератор насмерть сбил пешехода
В Минске фургон насмерть сбил пешехода. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Смертельный наезд произошел 21 января, около 07.20, на 8-м километре трассы Колодищи — Заславль (в черте Минска). Здесь 23-летний водитель, управляя грузовым специальным фургоном-рефрижератором Mercedes, совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части дороги.
В результате ДТП 35-летний мужчина получил тяжелые травмы, от которых скончался в машине скорой помощи.
В отношении водителя следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Смертельный наезд произошел 21 января, около 07.20, на 8-м километре трассы Колодищи - Заславль.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)