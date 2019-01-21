В Минске фургон-рефрижератор насмерть сбил пешехода

В Минске фургон насмерть сбил пешехода. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Смертельный наезд произошел 21 января, около 07.20, на 8-м километре трассы Колодищи — Заславль (в черте Минска). Здесь 23-летний водитель, управляя грузовым специальным фургоном-рефрижератором Mercedes, совершил наезд на пешехода, который находился на проезжей части дороги.

В результате ДТП 35-летний мужчина получил тяжелые травмы, от которых скончался в машине скорой помощи.

В отношении водителя следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Беларуси.

Следователи просят граждан, которые располагают какими-либо сведениями о вышеуказанном происшествии, обратиться в УСК по Минску по адресу: улица Первомайская, 7, или по телефонам: 8017 389−55−55 и 8 033 333−67−19.