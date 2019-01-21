Цены на отдых в Турции могут вырасти из-за нового налога на алкоголь

Из-за повышения в Турции с нового года налога на алкоголь на 13,4% могут вырасти цены на отдых в отелях, работающих по системе «все включено», сообщает Интерфакс со ссылкой на местную газету Yeni Alanya.

Издание отмечает, что раньше в Турции, чтобы привлечь туристов, сдерживали цены, но больше этого делать не будут. По словам вице-президента Фонда содействия туризму Аланьи (ALTAV) Мехмета Дахагоглу, повышение акцизов негативно скажется на туристическом секторе. После повышения налога или качество услуг упадет, или вырастут цены для туристов.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) считают, что сильнее всего последствия роста акцизов ощутят на себе туристы, которые выбирают бюджетные отели, работающие по системе «все включено».

В таких гостиницах, скорее всего, начнут предлагать гостям более дешевый алкоголь местных брендов. Кроме того, в Турции может вырасти число подделок алкоголя, потому что местные бары и кафе будут пытаться сэкономить и сами начнут делать спиртные напитки. Однако отели на это не пойдут, потому что дорожат своей репутацией, уверены в АТОР. Риск нарваться на суррогат будет высок за пределами гостиниц, в местных барах и ресторанах.

Ранее сообщалось, что Турция введет с 1 января налог на безопасность для туристов в размере 1,5 евро. Он будет взиматься с приезжих в аэропорту.

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