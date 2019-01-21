







Действительно, рассчитывать на консолидированную позицию Запада в отношении РФ не приходится, там каждый предпочитает договариваться с Кремлем на своих условиях. В Москве это хорошо понимают и эффективно используют ситуацию в собственных интересах, в том числе и в войне против Украины.





Об этом свидетельствует, в частности, позиция Сергея Лаврова. Министр иностранных дел России все чаще играет роль этакого ментора, который хорошо понимает, что возражать ему никто не станет. Попытка Хайко Мааса, министра иностранных дел Германии, расставить акценты во время совместной пресс-конференции с Лавровым 18 января была неудачной: его визиты в Москву и Киев немецкие издания подвергли острой критике.





«Путинферштеинг» различного масштаба, который проводит уже далеко не первый социал-демократ во главе немецкого МИДа, позволяет продолжать строительство Nord Stream 2, но плохо отражается на репутации Германии как самой мощной страны Европы.





Лавров в начале 2019 года расставил акценты в общении с журналистами, и ряд его тезисов заслуживают внимания. Хотя бы по той причине, что этот «российский Громыко» озвучивает исключительно согласованные с Путиным тезисы, о чем известно давно.





В частности, в оценках США российский министр практически одновременно критикует «односторонние действия Вашингтона» и отказывается обсуждать обвинения в сотрудничестве с Москвой, которые звучат в адрес Дональда Трампа.





Попутно стоит упомянуть, что заокеанский «стабильный гений» недавно заявил, что занимает самую жесткую позицию в отношении России из всех американских президентов, однако не против нормализации отношений с Кремлем.





России, по большому счету, выгодна эксцентричная политика Трампа, ведь она создает благоприятный фон для взаимопонимания с политиками Старого Света. Посудите сами: американский президент требует от европейских союзников увеличения расходов на оборону, а его российский коллега – наоборот, предлагает бесперебойные поставки газа и намекает на возможные совместные усилия для увеличения ВВП ряда европейских государств.









Вместе с тем перспектива расторжения Договора о ракетах средней и меньшей дальности в контексте финансовых возможностей России и США несет собой мощную угрозу даже условной стабильности внутри РФ: ее втягивание в гонку вооружений может стать причиной экономического краха.





Путин и Лавров ловко используют принцип «разделяй и властвуй» в отношениях с европейскими партнерами. Радуются масштабным проблемам Терезы Мэй и Ангелы Меркель, скрывают намерения относительно Франции и открыто повышают интенсивность отношений с Сербией и Венгрией.





Поражение в ПАСЕ (там российской делегации не будет четвертый год подряд) будет компенсировано закулисной активностью в Страсбурге и попыткой повлиять на выборы в Европарламент в мае 2019 года. Кстати, и Турция как член НАТО и интересант в ситуации в Сирии остается на постоянной связи с Россией, конечно, реализуя собственные интересы, ведь Реджеп Эрдоган и Владимир Путин работают в одном амплуа – геополитических мачо.





Однако отношения России с Украиной остаются камнем преткновения для международных отношений в целом. Лавров жалуется на «недостаток адекватности» украинских политиков, тогда как российские медиа формируют параллельную реальность относительно того, что происходит в этой стране.





Потенциал добрососедства российско-украинских отношений уничтожен на столетия вперед, и это не преувеличение. Поэтому заверения шефа российского МИДа, что «Донбасс не сдастся», в сочетании с отказом от американских предложений в отношении миссии «голубых касок ООН» на востоке Украины выглядят не только бравадой, а элементом последовательной позиции.





В Кремле не скрывают стремления сменить нынешнюю украинскую власть на более благоприятную для себя и будут действовать настойчиво.





Планы Кремля, к слову, заключаются и в подтягивании к своей сфере влияния постсоветских стран. Путин, в частности, неслучайно провел ряд встреч с премьером Армении Николом Пашиняном, но не пошел навстречу в вопросах цены газа. В Кремле понимают, что пространство для политического маневра Армении слишком ограничено для совершения резких движений.





Александра Лукашенко раздражает Кремль все сильнее. О перспективах создания "союзного" государства РФ и РБ говорят все чаще, однако Внимательно наблюдают в России и за ситуацией в Беларуси, где поведениераздражает Кремль все сильнее. О перспективах создания "союзного" государства РФ и РБ говорят все чаще, однако Минск не спешит демонстрировать готовность к капитуляции.





Россия гордится увеличением товарооборота с Китаем, который превысил 100 миллиардов долларов, однако так и не сумела запустить газопровод «Сила Сибири». Действительно, Nord Stream 2 и «Турецкий поток» выглядят для реализации куда более перспективными с политической точки зрения.









Также в Москве хотят принудить Токио к подписанию мирного договора на собственных условиях, используя как приманку Курильские острова. Однако Япония – член G-7 и традиционный военно-политический партнер США, поэтому переговоры по линии Москва-Токио не будут простыми, несмотря на заинтересованность премьера Японии Синдзо Абэ в возвращении Курильских островов.





Лавров, кстати, заявил о намерениях создать всеобъемлющую антитеррористическую коалицию под эгидой ООН и активнее работать с разнообразным «русским миром».





Эти подходы свидетельствуют не только о доминировании цинизма в российской внешней политике, но и об активном заимствования методологии действий Гитлера и Сталина во внешней политике.





И миру пора уже отбросить близорукость хотя бы в этом вопросе.