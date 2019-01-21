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Доренко: Почему российское государство вдруг начало работать на обиженного олигарха?
Распространившееся в сети видео задержания людьми в штатском гражданки Беларуси Анастасии Рыбки в московском Шереметьеве вызвало массу вопросов и недовольство общественности.
Не то, что люди симпатизируют Рыбке, просто
Радиоведущий Сергей Доренко в своем
Далее Доренко предположил, что бизнесмен создал в России некую частную армию, которая действует, мимикрируя под спецслужбы. Он пишет, что наверняка «спецслужба Дерипаски» посодействовала аресту Рыбки и Лесли в Тайланде.
По мнению Доренко, именно люди Дерипаски, с большой долей вероятности задержали Рыбку в Шереметьеве, а затем передали в МВД, чтобы уже там оформить обыкновенную месть под «задержание именем РФ».
Как пишет радиоведущий, вышеуказанные предположения наводят на мысль о возрождении в России частных армий, по типу службы, созданной в 90-е Филиппом Бабковым «для Владимира Гусинского».
«Путин решил вопрос со спецслужбами Гусинского. И не заметил, как у него под боком выросла схожая структура Дерипаски», - добавил Доренко и задался вопросом, почему российское государство вдруг начало «работать на обиженного олигарха».
Напомним,
Навальный утверждает, что доказательством его теории служит решение «карманного Усть-Лабинского суда в Краснодарском крае», в соответствии с которым удалили компрометирующие аудиозаписи.
«Теперь благодаря «прослушке» мы знаем, что юристы и помощники Дерипаски прилагали все усилия, чтобы запихнуть Рыбку в тайскую тюрьму на максимальный срок», - сделал вывод оппозиционер.
Рыбка может поссорить Россию и Беларусь
После задержания Рыбки ее адвокат в интервью Журналистам заявил, что намерен обратиться за помощью в данной ситуации к главе Беларуси Александру Лукашенко. Пока такое обращение до Лукашенко не дошло.
А между тем,
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Распространившееся в сети видео задержания людьми в штатском гражданки Беларуси Анастасии Рыбки в московском Шереметьеве вызвало массу вопросов и недовольство...
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