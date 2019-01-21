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Доренко: Почему российское государство вдруг начало работать на обиженного олигарха?

22.01.2019 14:47 — Разное | Партизан  
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Распространившееся в сети видео задержания людьми в штатском гражданки Беларуси Анастасии Рыбки в московском Шереметьеве вызвало массу вопросов и недовольство общественности.



Не то, что люди симпатизируют Рыбке, просто откровенно бандитское с виду выволакивание ее из транзитной зоны создает стойкое впечатление, что 90-е в современной России никуда не исчезли.

Радиоведущий Сергей Доренко в своем блоге в Telegram отмечает, что в целом конфликт Рыбки и бизнесмена Дерипаски «воспринимается нами с улыбкой». «Потому что это что-то стыдное, не совсем приличное среди серьезных людей. Это ниже пояса», - пишет журналист.

Далее Доренко предположил, что бизнесмен создал в России некую частную армию, которая действует, мимикрируя под спецслужбы. Он пишет, что наверняка «спецслужба Дерипаски» посодействовала аресту Рыбки и Лесли в Тайланде.

По мнению Доренко, именно люди Дерипаски, с большой долей вероятности задержали Рыбку в Шереметьеве, а затем передали в МВД, чтобы уже там оформить обыкновенную месть под «задержание именем РФ».


Как пишет радиоведущий, вышеуказанные предположения наводят на мысль о возрождении в России частных армий, по типу службы, созданной в 90-е Филиппом Бабковым «для Владимира Гусинского».

«Путин решил вопрос со спецслужбами Гусинского. И не заметил, как у него под боком выросла схожая структура Дерипаски», - добавил Доренко и задался вопросом, почему российское государство вдруг начало «работать на обиженного олигарха».

Напомним, 21 января на сайте оппозиционера Алексея Навального появился объемный материал о том, что в Youtube на днях были удалены три аудиозаписи, на которых с тайскими спецслужбами якобы разговаривают люди Дерипаски и сам олигарх и намекают на заинтересованность в аресте Рыбки на как можно более долгий срок.

Навальный утверждает, что доказательством его теории служит решение «карманного Усть-Лабинского суда в Краснодарском крае», в соответствии с которым удалили компрометирующие аудиозаписи.

«Теперь благодаря «прослушке» мы знаем, что юристы и помощники Дерипаски прилагали все усилия, чтобы запихнуть Рыбку в тайскую тюрьму на максимальный срок», - сделал вывод оппозиционер.

Рыбка может поссорить Россию и Беларусь

После задержания Рыбки ее адвокат в интервью Журналистам заявил, что намерен обратиться за помощью в данной ситуации к главе Беларуси Александру Лукашенко. Пока такое обращение до Лукашенко не дошло. 

А между тем, в Беларуси граждане уже собирают подписи под петицией с требованием отозвать посла из России и выдворить посла РФ из Минска в знак поддержки Насти Рыбки.

 
Теги: Минск
 
 
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Распространившееся в сети видео задержания людьми в штатском гражданки Беларуси Анастасии Рыбки в московском Шереметьеве вызвало массу вопросов и недовольство...
 
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