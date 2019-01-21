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Пропагандиста Киселева суд обязал заплатить крымскому архитектору 2,5 млн руб

22.01.2019 13:55 — Разное | Партизан  
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Королёвский городской суд Московской области частично удовлетворил иск крымского архитектора Владимира Мазурина, который потребовал у телеведущего Дмитрия Киселева выплатить долг за строительство виллы в Коктебеле.

Мазурин в исковом заявлении указал, что в 2015–2016 годах руководил реконструкцией виллы под Коктебелем. Договор с Киселевым он заключил 15 октября 2015 года. 

Как посчитал истец, реконструкция шла сложно из-за ошибок предыдущих строителей. Мазурин просил заказчика «повысить жесткость металлокаркасов», он утверждает, что есть перекосы в фундаменте и конструкция дома потеряла устойчивость. Однако заказчик отказался исправлять эти ошибки. 

«Объект по-прежнему представляет опасность для всех окружающих, но это не повод не оплачивать услуги», – заметил представитель Мазурина Сергей Цапко. 

Он рассказал, что его доверитель занимался техническим надзором как на этапе проектирования, так и во время строительства. Киселев посчитал, что Мазурин не справился с работой, а все ошибки предыдущих строителей вменил истцу. В своем выступлении Цапко отметил, что Мазурин полностью выполнил услуги, которые указаны в договоре. Истец потребовал взыскать с ответчика 5 млн. 813 тыс. рублей. 

«Хочу заметить, мой доверитель не занимался подбором подрядчика при строительстве объекта. Всем этим занимался господин Киселев. Именно он договаривался с подрядчиками и он определял стоимость работ. Мой доверитель занимался техническим контролем и надзором», – добавил Цапко. 


Представитель Киселева Роман Савицкий заявил, что с Мазуриным был заключен договор полного оказания услуг, а не только проведение технического надзора. Истец должен был оказывать экспертную поддержку, обязан был заниматься подбором исполнителей и координировать работу всех участников проекта. 

«Эти обязанности шире, чем только контроль строительства. Такие работы не осуществлялись. Истец провел услуги не в полном объеме. Вместе с тем, факт оказания услуг должен был указан в отчете, который не был представлен», – сказал представитель ответчика.

Савицкий считает, что истец завысил стоимость оказания услуг, по его подсчетам итог работы составил 1 млн 62 тыс рублей. Однако представители Киселева попросили полностью отказать в удовлетворении иска. 

Представители ответчика представили суду доказательство передачи 23 млн 700 тыс рублей. Как считает ответчик, в эту сумму входила часть оплаты  услуг Мазурина. В своем выступлении юрист Киселева предупредил, что они могут подать ответный иск на Мазурина за неоказание услуг в полном объеме.  

«Мы просили Мазурина представить отчет оказания услуг, какие он работы выполнил, он говорил, что все документы находятся у подрядчика», – эмоционально ответил Савицкий. Цапко опроверг заявление ответчика, пояснив, что ежедневно велись отчеты, Мазурин созванивался с Киселевым по телефону, велась переписка, ответчик был курсе всех событий. 

В результате судья Вячеслав Касьянов огласил только резолютивную часть решения, согласно которой Киселев должен будет оплатить задолженность по договору 2 млн 586 тыс рублей (около 38 тысяч долларов). 

Представители ответчика намерены обжаловать решение суда.


Напомним, скандал вокруг коктебельской виллы телеведущего Дмитрия Киселева разгорелся в начале октября. Об этом конфликте истец написал в местную газету «Город24». Тираж издания со статьей Мазурина о вилле был изъят из продажи. Сам Киселев заявил, что считает архитектора «мошенником», вымогателем и что подал на него заявление в полицию.

 
 
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Королёвский городской суд Московской области частично удовлетворил иск крымского архитектора Владимира Мазурина, который потребовал у телеведущего Дмитрия...
 
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