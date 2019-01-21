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Во вторник на бирже больше всех подорожал доллар

22.01.2019 13:46 — Разное | Партизан  
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Евро подорожал незначительно. "Россиянин" замер на вчерашнем уровне.

По итогам торгов 22 января курс доллара вырос на 0,0050 рубля до 2,1556 BYN/USD, это пока на 0,0042 рубля ниже уровня начала года.

Курс евро поднялся всего на 0,0002 рубля до 2,4471 BYN/EUR. Но этого хватило для того, чтобы евро покинул минимум за 25 дней, на котором оказался вчера после серии из семи последовательных снижений. 

Суммарно за это время курс евровалюты обвалился 0,0382 рубля. По сравнению с началом января курс евро упал на 0,0263 рубля.

Курс российского рубля сегодня остался без изменений на уровне 3,2401 BYN/100 RUB. С начала года курс российской валюты вырос на 0,1273 рубля.


Россия

Центробанк РФ сегодня немного девальвировал российский рубль к иностранным валютам расчётами на завтра:

официальный курс доллара вырос на 19 копеек до 66,5499 RUB/USD;
официальный курс евро поднялся всего на 0,6 копейки до 75,5541 RUB/EUR.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Евро подорожал незначительно. "Россиянин" замер на вчерашнем уровне.
 
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