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Порошенко: Украина - унитарное государство. Никаких федераций и спецстатусов

22.01.2019 13:38 — Разное | Партизан  
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По словам президента Украины Петра Порошенко, для освобождения оккупированных Россией территорий нужно укреплять единство и соборность.



Украина является унитарным и независимым государством, заявил президент Украины Петр Порошенко 22 января в Киеве на мероприятиях по поводу Дня соборности Украины, передает "ГОРДОН".

"Время истины настало в 2014 году. Украина твердо ступила на путь укрепления своей свободы и своей независимости… Перед нами вновь встала угроза потери соборности и независимости. Но ценой больших жертв и больших усилий украинского народа эта угроза отведена… Мы с вами остановили врага", – сказал Порошенко.

Он отметил, что для освобождения оккупированных Россией территорий нужно "укреплять единство и соборность".

"Все мы должны четко понимать – Украина является унитарным государством с одним государственным языком, так записано в украинской Конституции. И никаких федераций и никаких специальных статусов. Единая, независимая, соборная Украина", – добавил Порошенко.


В 2014 году Россия аннексировала украинский Крым, весной 2014 года начался вооруженный конфликт на Донбассе между украинскими правительственными силами с одной стороны и боевиками, поддерживаемыми Москвой, и российскими войсками с другой.

Украина, США и ряд других государств обвиняют Российскую Федерацию во вмешательстве в конфликт: использовании регулярных войск в боевых действиях на стороне боевиков, поставках им оружия и финансовой поддержке. 

Российское руководство отвергает эти обвинения и утверждает, что РФ не является стороной противостояния. 


 
 
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По словам президента Украины Петра Порошенко, для освобождения оккупированных Россией территорий нужно укреплять единство и соборность.
 
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