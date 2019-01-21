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В Гданьске украинцы напали с ножом на белоруса

22.01.2019 13:32 — Разное | Партизан  
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В польском Гданьске белорус попал в больницу с ножевыми ранениями. По подозрению в покушении на убийство задержали двух женщин и одного мужчину, все граждане Украины.



Как сообщает радио «Свабода» со ссылкой на Radio Gdansk, белорус получил три ножевых ранения, в том числе в живот, ему сделали операцию. Подробности о состоянии его здоровья не сообщаются.

По неофициальной информации, пострадавший пришел в гости к знакомому в один из хостелов. Вероятно, между ними произошла ссора. После нападения раненый сам вышел за дверь и позвал на помощь.

В полиции Гданьска возбудили уголовное дело. Для допроса основного подозреваемого полиции пришлось взять паузу, так как при задержании он был пьян.


 
 
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В польском Гданьске белорус попал в больницу с ножевыми ранениями. По подозрению в покушении на убийство задержали двух женщин и одного мужчину, все граждане...
 
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