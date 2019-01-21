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В Гданьске украинцы напали с ножом на белоруса
В польском Гданьске белорус попал в больницу с ножевыми ранениями. По подозрению в покушении на убийство задержали двух женщин и одного мужчину, все граждане Украины.
Как сообщает радио «
По неофициальной информации, пострадавший пришел в гости к знакомому в один из хостелов. Вероятно, между ними произошла ссора. После нападения раненый сам вышел за дверь и позвал на помощь.
В полиции Гданьска возбудили уголовное дело. Для допроса основного подозреваемого полиции пришлось взять паузу, так как при задержании он был пьян.
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В польском Гданьске белорус попал в больницу с ножевыми ранениями. По подозрению в покушении на убийство задержали двух женщин и одного мужчину, все граждане...
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