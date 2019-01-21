В Гданьске украинцы напали с ножом на белоруса









Свабода » со ссылкой на Radio Gdansk, белорус получил три ножевых ранения, в том числе в живот, ему сделали операцию. Подробности о состоянии его здоровья не сообщаются. Как сообщает радио «» со ссылкой на Radio Gdansk, белорус получил три ножевых ранения, в том числе в живот, ему сделали операцию. Подробности о состоянии его здоровья не сообщаются.





По неофициальной информации, пострадавший пришел в гости к знакомому в один из хостелов. Вероятно, между ними произошла ссора. После нападения раненый сам вышел за дверь и позвал на помощь.





В полиции Гданьска возбудили уголовное дело. Для допроса основного подозреваемого полиции пришлось взять паузу, так как при задержании он был пьян.



