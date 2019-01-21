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8-летний мальчик с ДЦП из Лиды отправился в школу. Пока на коляске, а чтобы сам — нужно лечение

22.01.2019 — Разное | Lida.Info  
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8-летний мальчик с ДЦП из Лиды отправился в школу. Пока на коляске, а чтобы сам — нужно лечение

У 8-летнего Миши Попова из Лиды детский церебральный паралич, возникший вследствие преждевременного появления на свет и тяжелых родов. Благодаря активной работе родителей, старанию самого мальчика и помощи неравнодушных людей Миша показывает хорошие результаты в развитии и восстановлении здоровья.

Это требует значительных финансовых затрат. Вот и сейчас мальчику необходимо попасть на операцию в Туле с последующей реабилитацией в центре «Олинек», но без помощи благотворителей родителям не собрать необходимую сумму средств для оплаты.

— Мишка в 2018 году пошел в простую школу и наслаждается каждым мигом пребывания там: ловит взгляд учителя, слова приобретенных друзей и просто чувствует себя счастливым, нужным, обычным мальчишкой, — рассказывают родители Миши. — Ему тяжело адаптироваться пока в инвалидной коляске, так как необычайно хочется стоять рядом, ходить, бегать с одноклассниками. Понимание этого с возрастом пришло еще более явно. Желание работать на результат где бы то ни было – в спортивном зале, дома, в бассейне или за столом, стало еще сильнее и подстегивает нас, родителей, не расслабляться, а прилагая усилия, двигаться дальше к цели. И хотя бы попытаться доказать уважаемым врачам, что дети со спастической формой детского церебрального паралича могут ХОДИТЬ: некрасиво, пошатываясь, с неидеально выпрямленными ногами, но ХОДИТЬ.

История рождения Миши подобна историям многих других детей с таким же диагнозом: появление на свет раньше срока, затянувшиеся роды, длительное выхаживание в областном перинатальном центре, развитие синдрома угнетения центральной нервной системы ребенка. До года наблюдались, получали лечение, но ребенок был активен, отвечал на нужные рефлексы, и медики считали, что задержка  развития является признаком недоношенности. Но, к сожалению, подтвердилось худшее – ДЦП, спастическая диплегия со всеми вытекающими последствиями.

— Сначала была паника, потом мобилизация всех знаний и навыков в области физической культуры и педагогики. Слава богу, интеллект сохранился полностью, и научился Миша всему, что требуется от здоровых деток его возраста. Причем научился быстрее, чем другие мои дети, читать, писать, считать. Да, писать сложно – попадать в узкие полосочки и вместить столько разных букв, слогов, слов, но в раннем возрасте нам «обследователи» говорили, что писать не будем вообще из-за спастичных рук, а сегодня это реальность.

На массажах, разработках суставов и физкультуре Мишку отмечают все, к кому он попадает, как лучшего «спастика» их опыта. У родителей появляется надежда, что работают не зря, и у мальчика есть, несмотря на прогнозы, шанс двигаться своими ногами.

— Мы активно посещаем реабилитационные центры как в пределах Республики Беларусь, так, в зависимости от наличия средств, за ее пределами. Курсы лечения за границей, где ценовой диапазон примерно одинаков и составляет порядка 2,5 — 3 тысячи долларов США за курс, дорогостоящие, но всегда результативные. За рубежом быстрее внедряются новые подходы к восстановлению детей с неврологическими заболеваниями. Навыки в физическом развитии, которые сын получил, например, в польском центре «Олинек», неоценимы для нас.

На сегодняшний день Миша самостоятельно не передвигается, хотя имеет прекрасную мотивацию и огромное желание. Ежедневная физическая нагрузка для маленького человека стала нормой. Отдыха в семье не бывает.

— Мы работаем, Миша учится в школе, занимается с педагогами и инструкторами. Дома часто оформляемся на лечение в порядке дневного стационара и совмещаем работу с лечением, ездим в наиболее прогрессивный на наш взгляд центр в нашей республике – Брестский «Тонус». Несколько раз обращались к китайской методике работы с детьми, имеющими ДЦП и сильную спастику, в г. Москве, но из-за страшной дороговизны освоили и выполняем сами расслабляющий китайский массаж. Зарубежные центры выбираем очень тщательно, переосмыслив результаты и отзывы многих, чтобы не распылять деньги и ориентируясь на то, что курсов может быть множество.

В настоящее время назрела острая необходимость помощи спастичным мышцам, связкам, сухожилиям извне. Это либо оперативное вмешательство хирургическим путем, которое, возможно, отбросит на годы назад в физическом состоянии из-за длительного восстановления, или применение запатентованного Центром новых медицинских технологий в г. Туле  метода мышечных коррекций инъекционным способом.

— Последний метод недешевый и стоит порядка 900-1000 долл США в эквиваленте за курс. Он опробован тысячами детей и имеет положительный опыт со своими плюсами и минусами. Наша семья остановилась именно на втором методе. Понимаем, что потом нужно еще активнее заниматься для максимального эффекта. Наряду с нашими стандартными реабилитациями, хотим побывать также и в польском «Олинеке».

Стоимость предстоящего в 2019 году курса реабилитации в центре интенсивной терапии «Олинек» согласно предварительному счету-фактуре cоставит без проживания 10 000 польских злотых (2700 долл. США).

— Это немалые деньги, а ресурсы семьи за долгие годы лечения ребенка исчерпаны. Достигнутые ребенком результаты придают и семье, и ему самому уверенность в своих силах и возможностях. Миша проделывает большую работу, чтобы ходить самостоятельно. Это наша самая сокровенная мечта. Для обеспечения непрерывности процесса реабилитаций и достижения максимально возможного эффекта семья остро нуждается в любой  посильной помощи. Заранее благодарим всех неравнодушных людей.

Благотворительный счет открыт в филиале 413/07 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Лида, ул. Советская, 17, БИК: AKBBBY21413; УНП: 500191715:

— белорусские рубли — транзитный счет BY33AKBB38193821041094200000 на благотворительный счет № BY51AKBB 3134 0000 1114 0422 0007

— доллары США — транзитный счет BY66AKBB38193821057174200000 на благотворительный счет № BY03AKBB 3134 0000 1108 5422 0007

— евро — транзитный счет BY66AKBB38193821057174200000 на благотворительный счет №  BY11AKBB 3134 0000 1117 5422 0007

Назначение платежа: на имя Попова Сергея Анатольевича для  лечения Попова Михаила, 2010 г. р.

Пополнить баланс МТС с помощью Plati.tut.by или любым другим удобным способом: (+37529) 7790805

Адрес для почтовых переводов:
231300, Гродненская обл., г. Лида,
ул. Горького, д.134, кв.67

Контакты:
8-0154-651190 — домашний; 8044 7990194 — папа Сергей; 8029 6844756 — мама Наташа.

 
 
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У 8-летнего Миши Попова из Лиды детский церебральный паралич, возникший вследствие преждевременного появления на свет и тяжелых родов. Благодаря активной работе...
 
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