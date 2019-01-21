Хэтчбек Renault Twingo дождался обновления и обзавелся модернизированной моторной гаммой

Компания Renault обнародовала фотографии обновленной «пятидверки» Twingo, которая в техническом плане является близнецом модели Smart Forfour.





Внешние изменения у Twingo, новое поколение которого появилось в 2014 году, скромные. Для машинки доступны два новых варианта окраски кузова (Mango Yellow и Quartz White), 16-дюймовые легкосплавные колесные диски, переработанные бамперы, измененные фары с интегрированными C-образными ходовыми огнями и иной рисунок задних фонарей. Топовые версии Twingo получили дополнительную порцию хромировки во внешней отделке, а еще в Renault говорят об уменьшенном на 1 мм дорожном просвете — кузов хетчбэка опустили ближе к земле ради лучшей аэродинамики.





В салоне Twingo — новые варианты обивки и декора, а на самых дорогих версиях появилась обновленная мультимедиасистема с 7-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.





На европейском рынке заднеприводная машинка с заднемоторной компоновкой и массой около тонны будет предлагаться с двумя бензиновыми моторчиками — оба с тремя цилиндрами. Новым в гамме является «атмосферник» SCe 75 объемом 1 л, развивающий 65 или 75 лошадиных сил (крутящий момент в обоих случаях равен 95 Нм). Сблокирован двигатель с 5-ступенчатой «механикой». Альтернативой является слегка модернизированный 900-кубовый турбомотор мощностью 93 силы и со 135 Нм тяги. Кроме «механики» в пару ему также полагается опциональный 6-ступенчатый «робот» с двойным сцеплением.





Теперь на очереди — обновление «злой» модификации Twingo GT. Дебют обновленного семейства Twingo состоится в марте на Женевском автосалоне, вскоре после чего автомобили начнут поступать в салоны европейских дилеров.