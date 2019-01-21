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Соревнования «Снежный снайпер» завершились в Хотимске

22.01.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Республиканские соревнования среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба — один из самых масштабных и успешных проектов в стране.
С момента своего рождения в 2007 году соревнования заняли лидирующую позицию по массовости участия среди подобных турниров. Юные спортсмены соревнуются в трех возрастных группах: младшей (11-12 лет), средней (13-14 лет) и старшей (15-16 лет). Сначала они выходят на старты в рамках районных и областных этапов «Снежного снайпера», а самые меткие и быстрые борются за награды на республиканском финале.
Районный этап соревнований состоялся 15-16 января, в нем приняли участие 62 учащихся из 6 учреждений образования района.

Первыми на старт вышли биатлонисты в младшей возрастной группе. Среди девочек Ксения Фролова из Забелышинской СШ успешно справилась с дистанцией и завоевала первое место; второе место заняла ученица той же школы Христина Петроченко, а замкнула тройку призеров Елена Кудрявцева, представляющая СШ №2.
В соревнованиях среди мальчиков наиболее быстрым и метким оказался Степан Кучерявый (1 место), Павел Журавлёв занял 2 место; Никита Фролов стал третьим. Все они учащиеся Забелышинской средней школы.
В возрастной группе среднего возраста развернулась упорная борьба в турнире среди мальчиков. В итоге первое место занял Владислав Бабылёв, второе место занял Никита Горбачёв, представители Забелышинской СШ. Бронзовую награду завоевал Артем Сорокин, представлявший Тростинский УПК.
У девочек стали лучшими, представительницы Забелышинской школы: первое место у Елизаветы Старовойтовой, второе — у Екатерины Степченко, и третье место заняла Дарья Сидоренко.
В старшей группе лидирами оказались опять же спортсмены Забелышинской средней школы. Лидирующую позицию среди девочек заняла Екатерина Вдовенко. Второе место — Анна Скрабатун и закрыла тройку Анастасия Шалыгина. Среди юношей первое место завоевал ученик Забелышинской школы – Илья Пасечный, второе место – Александр Носков (Тростинский УПК), третье место – Дмитрий Петрачков (Забелышинская средняя школа).
Юные спортсмены, показавшие в районном этапе самые высокие результаты, отправились на областной этап соревнований, который сегодня завершился.
За награды на лыжной трассе в Печерском лесопарке боролись около 280 ребят из 23 команд.
Сильнейших стреляющих лыжников 4 февраля ждут на учебно-тренировочном сборе в спорткомплексе «Раубичи». Финал соревнований пройдет с 8 по 10 февраля.
Дарья КОРНЕВА

 
 
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