В районе подведены итоги Спартакиады «Защитник Отечества»

17 января прошла районная Спартакиада «Защитник Отечества» среди юношей допризывного и призывного возраста Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь.

В соревнованиях приняли участие учащиеся 7 учреждений образования Хотимщины. Лыжная гонка, стрельба из пневматической винтовки и подтягивание на перекладине — три составляющие районного этапа Спартакиады.

По итогам проведения соревнований 1-е место заняла команда Забелышинской школы, 2-е место – команда РЦТДиМ, 3-е место – команда Тростинского УПК.

В личном первенстве среди юношей младшей возрастной группы места распределились следующим образом: 1-е место занял Антон Вдовенко (учащийся Забелышинской СШ); 2-е место – Владислав Носков (учащийся Тростинского УПК); 3-е место – Илья Пасечный (учащийся Забелышинской СШ).

Среди юношей старшей возрастной группы 1-е место занял Дмитрий Андрюшкин (учащийся Забелышинской СШ); 2-е место – Евгений Волков (учащийся Забелышинской СШ), 3-е место – Ярослав Ермаков (учащийся СШ №1).

Поздравляем ребят и педагогов, подготовивших их, с очередной победой и желаем новых спортивных вершин!

Инна Чепелкина,

методист РУМК



