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В районе подведены итоги Спартакиады «Защитник Отечества»
22.01.2019 — Разное | Новости Хотимска
17 января прошла районная Спартакиада «Защитник Отечества» среди юношей допризывного и призывного возраста Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь.
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17 января прошла районная Спартакиада «Защитник Отечества» среди юношей допризывного и призывного возраста Государственного физкультурно-оздоровительного...
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