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В районе подведены итоги Спартакиады «Защитник Отечества»

22.01.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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17 января прошла районная Спартакиада «Защитник Отечества» среди юношей допризывного и призывного возраста Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь.
В соревнованиях приняли участие учащиеся 7 учреждений образования Хотимщины. Лыжная гонка, стрельба из пневматической винтовки и подтягивание на перекладине — три составляющие районного этапа Спартакиады.
По итогам проведения соревнований 1-е место заняла команда Забелышинской школы, 2-е место – команда РЦТДиМ, 3-е место – команда Тростинского УПК.
В личном первенстве среди юношей младшей возрастной группы места распределились следующим образом: 1-е место занял Антон Вдовенко (учащийся Забелышинской СШ); 2-е место – Владислав Носков (учащийся Тростинского УПК); 3-е место – Илья Пасечный (учащийся Забелышинской СШ).
Среди юношей старшей возрастной группы 1-е место занял Дмитрий Андрюшкин (учащийся Забелышинской СШ); 2-е место – Евгений Волков (учащийся Забелышинской СШ), 3-е место – Ярослав Ермаков (учащийся СШ №1).
Поздравляем ребят и педагогов, подготовивших их, с очередной победой и желаем новых спортивных вершин!
Инна Чепелкина,
методист РУМК

В районе подведены итоги Спартакиады «Защитник Отечества»

 
 
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17 января прошла районная Спартакиада «Защитник Отечества» среди юношей допризывного и призывного возраста Государственного физкультурно-оздоровительного...
 
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