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Эксперты НАН в белоруской «молочке» фальсификата не обнаружили

22.01.2019 16:40 — Разное | Ежедневник  
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Эксперты НАН в белоруской «молочке» фальсификата не обнаружили

фото: Sputnik Беларусь

В рамках мониторинга, проводимого белорусским НПЦ НАН Беларуси по продовольствию с расчетом на снятие ограничений на поставки белорусской "молочки" в Россию, были исследованы сотни образцов всех предприятий молочной отрасли.

Фальсифицированной продукции, произведенной на белорусских предприятиях под видом молочной, в ходе специального мониторинга, организованного Научно-практическим центром НАН Беларуси по продовольствию, обнаружено не было, заявила заместитель гендиректора центра Елена Моргунова, пишет sputnik.by.

"Из всех исследованных образцов не выявлено продукции с заменителями молочного жира. В данном случае фальсификации не было обнаружено", – заявила Моргунова.

По ее словам, мониторинг проводился с сентября по декабрь 2018 года в рамках двустороннего сотрудничества по процедуре снятия взаимных ограничительных мер по поставкам молочной продукции, то есть в рамках так называемой дорожной карты, подписанной в июне 2018 года представителями Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси и Россельхознадзора.

В ходе мониторинга эксперты центра исследовали сотни образцов молока, творога, кисломолочной продукции, сыра, масла, сгущенки. Оценивали содержание жира, белка, консервантов, изучали кислотно-жировой и стериновый состав.

"Именно жирно-кислотный и стериновый состав дают возможность определения фальсификата в молочной продукции. Фальсификация чаще всего может быть растительным жиром", – пояснила специалист.

По ее словам, ни в одном образце не было выявлено продукции с заменителем молочного жира. По всем заявленным показателям качества испытанная продукция соответствовала требованиям технического регламента "О безопасности молока и молочной продукции", все показатели были в соответствии с нормами.

Как заявил заместитель директора Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Кирилл Глущенко, в Беларуси доля молокосодержащей продукции с заменителем молочного жира составляет около 0,1%.

 
 
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В рамках мониторинга, проводимого белорусским НПЦ НАН Беларуси по продовольствию с расчетом на снятие ограничений на поставки белорусской "молочки" в Россию, были...
 
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