В Лос-Анджелесе объявили номинантов на «Оскар»

В Лос-Анджелесе объявили полный список претендентов на «Оскар». Наибольшее число номинаций у фильмов «Фаворитка» (10), «Рома» (10), «Богемская рапсодия» (6), «Зеленая книга» (5).

Лучший фильм

«Зеленая книга»

«Рома»

«Звезда родилась»

«Власть»

«Богемская рапсодия»

«Черный клановец»

«Фаворитка»

«Звезда родилась»

Лучший режиссер

Спайк Ли «Черный Клановец»

Йоргос Лантимос «Фаворитка»

Альфонсо Куарон «Рома»

Павел Павликовский «Холодная война»

Адам МакКей «Власть»

Лучший фильм на иностранном языке

«Рома» (Мексика), режиссер Альфонсо Куарон

«Холодная война» (Польша), режиссер Павел Павликовский

«Магазинные воришки» (Япония), режиссер Хирокадзу Корээда

«Капернаум» (Ливан), режиссер Надин Лабаки

«Работа без авторства» (Германия), режиссер Флориан Хенкель фон Доннерсмарк

Лучший актер

Рами Малек — «Богемская рапсодия»

Кристиан Бэйл — «Власть»

Вигго Мортенсен — «Зеленая книга»

Брэдли Купер — «Звезда родилась»

Итан Хоук — «Дневник пастыря»

Уиллем Дефо — «На пороге вечности»

Лучшая актриса

Гленн Клоуз — «Жена»

Леди Гага — «Звезда родилась»

Оливия Колман — «Фаворитка»

Мелисса МакКарти — «Сможете ли вы меня простить?»

Ялица Апарисио — «Рома»

Лучший актер второго плана

Махершала Али — «Зеленая книга»

Ричард Э. Грант — «Сможете ли вы меня простить?»

Тимоти Шаламе — «Красивый мальчик»

Сэм Эллиотт — «Звезда родилась»

Сэм Рокуэлл — «Власть»

Лучшая актриса второго плана

Эмма Стоун — «Фаворитка»

Рэйчел Вайс — «Фаворитка»

Эми Адамс — «Власть»

Реджина Кинг — «Если Бил-стрит могла бы заговорить»

Марина Де Тавира — «Рома»

Лучший оригинальный сценарий

«Зеленая книга»

«Фаворитка»

«Рома»

«Власть»

«Дневник пастыря»

Лучший адаптированный сценарий

«Бастер Скраггс»

«Если Бил-стрит могла бы заговорить»

«Звезда родилась»

«Сможете ли вы меня простить?»

«Черный клановец»

Лучший оператор

«Рома»

«Фаворитка»

«Звезда родилась»

Лучший дизайн костюмов

«Баллада бастера Скрагсса»

«Черная Пантера»

«Фаворитка»

«Мэри Поппинс возвращается»

«Две королевы»

Лучший художник-постановщик

«Фаворитка»

«Человек на Луне»

«Рома»

«Черная Пантера»

«Мэри Поппинс возвращается»

Лучший монтаж

«Зеленая книга»

«Богемская рапсодия»

«Черный клановец»

«Фаворитка»

«Власть»

Лучший композитор

«Если Бил-стрит могла бы заговорить»

«Мэри Поппинс возвращается»

«Остров собак»

«Черна пантера»

«Черный клановец»

Лучшее сведение звука (sound mixing)

«Рома»

«Богемская рапсодия»

«Человек на Луне»

«Звезда родилась»

«Черная пантера»

Лучший монтаж звука (sound editing)

«Человек на Луне»

«Тихое место»

«Богемская рапсодия»

«Черная Пантера»

«Рома»

Лучший короткометражный анимационный фильм

«Бао»

«Птичья карма»

«Билби»

«Выходные»

«Один маленький шаг»

«Эпоха паруса»

Лучший документальный фильм

«RBG»

«Будешь моим соседом?»

Minding the Gap

«Свободный подъем в одиночку»

Напомним, что победители премии «Оскар» станут известны в ночь с 24 на 25 февраля (около 8.00 25 февраля по минскому времени). А пока вы ждете, AFISHA.TUT.BY предлагает список фильмов-номинантов, которые в ближвйшее время можно посмотреть в Минске:

«Зеленая книга» — с 24 января.

«Красивый мальчик» — с 24 января.