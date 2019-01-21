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Volkswagen замахнется на рекорд Нюрбургринга среди электромобилей

22.01.2019 16:32 — Разное | Tut.by  
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Немецкая компания ведет активную работу по усовершенствованию электрического прототипа Volkswagen I.D. R для нового рекордного заезда.


Вслед за лучшим результатом в знаменитой гонке по подъему на холм Пайкс-Пик Volkswagen готовит свой гоночный электрокар к еще одному рекордному заезду, который запланирован на лето текущего года. Речь идет об установлении лучшего времени для электромобилей на «Северной петле» Нюрбургринга, считающейся самой сложной гоночной трассой мира.


Прототип оборудован двумя электродвигателями общей мощностью 680 лошадиных сил и весит менее 1100 кг с учетом массы гонщика. «Прежде всего мы внесем изменения в аэродинамические составляющие I.D. R применительно к особенностям „Северной петли“, которая радикально отличается от трассы на Пайкс-Пик», — отметил технический директор Volkswagen Motorsport Франсуа-Ксавье Демэзон. В отличие от гонки по подъему на холм Пайкс-Пик, стартующей на высоте 2862 м и завершающейся на отметке 4302 м над уровнем моря, перепад высот нагорья Айфель «Северной петли» составляет от 320 до 617 м.

За руль доработанного I.D. R снова сядет опытный Ромен Дюма, прошлым летом ставший лучшим в гонке Пайкс-Пик. На сегодняшний день лучшее время круга для полностью электрических автомобилей принадлежит Питеру Дамбреку — в 2017 году, управляя Nio EP9, британец прошел трассу за 6 минут 45,9 секунды, показав среднюю скорость почти 185 км/ч.

 
 
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Немецкая компания ведет активную работу по усовершенствованию электрического прототипа Volkswagen I.D. R для нового рекордного заезда.
 
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