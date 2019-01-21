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Volkswagen замахнется на рекорд Нюрбургринга среди электромобилей
Немецкая компания ведет активную работу по усовершенствованию электрического прототипа Volkswagen I.D. R для нового рекордного заезда.
Вслед за лучшим результатом в знаменитой гонке по подъему
Прототип оборудован двумя электродвигателями общей мощностью 680 лошадиных сил и весит менее 1100 кг с учетом массы гонщика. «Прежде всего мы внесем изменения в аэродинамические составляющие I.D. R применительно к особенностям „Северной петли“, которая радикально отличается от трассы на Пайкс-Пик», — отметил технический директор Volkswagen Motorsport Франсуа-Ксавье Демэзон. В отличие от гонки по подъему на холм Пайкс-Пик, стартующей на высоте 2862 м и завершающейся на отметке 4302 м над уровнем моря, перепад высот нагорья Айфель «Северной петли» составляет от 320 до 617 м.
За руль доработанного I.D. R снова сядет опытный Ромен Дюма, прошлым летом ставший лучшим в гонке Пайкс-Пик. На сегодняшний день лучшее время круга для полностью электрических автомобилей принадлежит Питеру Дамбреку — в 2017 году, управляя
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Немецкая компания ведет активную работу по усовершенствованию электрического прототипа Volkswagen I.D. R для нового рекордного заезда.
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