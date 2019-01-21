Что это было? Рыбку и Лесли отпустили из полиции без предъявления обвинения









Об этом в телеграм-канале сообщил глава Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвоката Светлану Сидоркину.













сообщила Сидоркина «МБХ медиа». По словам Чикова, им не предъявили обвинение. «Их только что отпустили, ждем, когда следователь выдаст нам уведомление, когда им нужно явиться дополнительно», —Сидоркина «МБХ медиа».





Напомним, сотрудники МВД РФ задержали Рыбку и Лесли 17 января после того, как они были депортированы из Таиланда. Полиция сообщала, что задержание происходило якобы в рамках уголовного дела о вовлечении в занятие проституцией (ч. 2 ст. 240 УК).













В Таиланде Лесли, Рыбку и еще шестерых обвиняемых по делу о нелегальном секс-тренинге приговорили к условным срокам и депортации.





Настя Рыбка попала в поле зрения СМИ после того, как Фонд по борьбе к коррупцией ( ФБК) политика Алексея Навального опубликовал расследование о российском миллиардере Олеге Дерипаске. Оно было основано на информации из инстаграма Рыбки и ее книге «Дневник по соблазнению Миллиардера, или Клон для олигарха».





В расследовании утверждалось, что бывший вице-премьер Сергей Приходько и Дерипаска проводили переговоры на яхте предпринимателя у берегов Норвегии. В прошлом году Дерипаска отсудил у Рыбки и Лесли по 500 тысяч рублей в качестве компенсации за раскрытие информации о его частной жизни.