По каким законам жить будем?

На самом актуальном в правовой сфере акцентирует внимание профессор, заслуженный юрист, бывший судья Конституционного суда Михаил Пастухов





Услуги ЖКХ дорожают





Мы уже привыкли, что тарифы на коммунальные расходы растут из года в год. И это несмотря на то, что представители министерства ЖКХ заверяли, что уровень возмещения затрат уже приблизился к 100%, кроме отопления и горячего водоснабжения.





Оказалось, что мы радовались преждевременно. Чиновники сделали перерасчеты, и выяснилось, что в 2019 году мы будем оплачивать только 83% от полной суммы расходов на услуги коммунального хозяйства.





Тем временем, Лукашенко 22 декабря 2018 г. издал указ № 492 «Об установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2019 год».





В соответствии с его положениями с 1 января повысились цены на газо-, электро- и водоснабжение, водоотведение, отчисления по капитальному ремонту, санитарному содержанию вспомогательных помещений, а с 1 июня подорожает теплоснабжение.





Лицам, которых включили в базы временно не работающих, придется платить за подогрев воды, за отопление и газ в газовых колонках в несколько раз больше, чем остальным владельцам.





Что-то здесь не так, если мы, по последним расчетам, оплачиваем не менее 80% расходов.





Сколько надо платить, чтобы насытить монополиста по имени «ЖКХ»? На каком основании годами сохраняется эта монополия? Куда смотрит Министерство антимонопольного регулирования и торговли? Почему не разрешают обслуживать дома частным фирмам? Почему всячески ограничивается деятельность товариществ собственников домов?









О долевом строительстве





Не понаслышке знаю о многочисленных проблемах, возникающих при строительстве жилья на долевых началах. Например, ко мне обращались дольщики двух девятиэтажных домов по улице Тельмана в Гомеле





Строительство ведется с 2011 года. Один дом был сдан в 2015 году, а с вводом второго дома вышла задержка. Она была вызвана, в частности, завышенными требованиями владельцев частных домов, которые были снесены при строительстве дома.





Гомельские власти не могут разрешить проблему. Спор был перенесен в Администрацию президента, но так и остался нерешенным. Дольщики, по их подсчетам, потеряли около 1 млн долларов США.





Думаю, что таких дольщиков наберется в стране немало. Они просят помощи и защиты у главы государства. Однако в ответ получают отписки от лиц, которым переадресуют их обращения.





Между тем 10 декабря 2018 года Лукашенко издал по вопросам строительства жилья два указа: №473 «О долевом строительстве» и №474 «О государственной поддержке при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений».





В соответствии с указом №473 в целях защиты от недобросовестных застройщиков будут зачисляться на специальный счет средства не только на строительство объекта, но и затраты застройщика, не включенные в сводный сметный расчет стоимости строительства, но относимые на эту стоимость (например, затраты на регистрацию дома, проценты по кредитам, взятые на проектные работы).





Прибыль застройщика теперь будет направляться на его расчетный счет.





В отступление от традиции этот указ вступает в силу не со дня его подписания, а через три месяца после его опубликования. С чем это связано? Здесь не только меркантильный интерес, но и необходимость подготовки новой формы договора долевого строительства, процедуры его заключения, исполнения и расторжения.





Указом №474 увеличены государственные дотации при погашении основного долга по коммерческому кредиту отдельным категориям граждан. В частности, речь идет о многодетных семьях, а также семьях, воспитывающих детей-инвалидов. При этом так называемые тунеядцы лишаются такой поддержки. Правда, никто из них и раньше не претендовал на помощь со стороны родного государства.





Как видим, об обманутых дольщиках в указах ничего не говорится, хотя их проблема нуждается в разрешении на государственном уровне. Почему бы не создать специальную комиссию, которая могла бы в течение двух-трех месяцев изучить вопрос и подготовить согласованный с дольщиками проект указа?









А где законы для народа?





Перед Новым годом мы увидели обилие указов по самым разным вопросам. Их количество за год превысило цифру 500. Например, указ №506 посвящен развитию Оршанского района Витебской области.





С законами намного сложнее. Депутаты не стремятся к «валу». Они даже не доработали до нового года: с 21 декабря устроили для себя рождественские каникулы.





Это было связано и с тем, что многим парламентариям надо было успеть на открытие 58-й сессии Парламентского собрания Беларуси и России в Москве. Там решались важные вопросы, включая утверждение бюджета "союзного" государства на 2019 год.





Что касается новых законов на 2019 год, то Лукашенко 4 января утвердил для депутатов план законопроектной деятельности. В него включены 33 законопроекта, которые должны подготовить в «других местах», преимущественно в Национальном центре законодательства и правовых исследований.





Какими новыми законами могут порадовать белорусов парламентарии? Это, в частности, закон о правах инвалидов и их социальной интеграции, закон об охране и использовании болот, закон о государственной регистрации и ликвидации субъектов хозяйствования.





Для сведения: в 2018 году планировалось принять 39 законов. Из них только несколько новых: «О судебно-экспертной деятельности», «О радиационной безопасности», «О персональных данных», «Об охране и использовании болот (торфяников)».





Невольно возникает вопрос: зачем нам такой парламент? Надо ли платить 110 депутатам министерские зарплаты, если они в течение двух сессий обсуждают и принимают с десяток законов? Почему депутаты не разрабатывают свои законы или законы, предложенные группами граждан?





Ответы на эти вопросы очевидны. Нынешний белорусский парламент представляет собой безликую массу представителей регионов. Они должны показать видимость представительного и законодательного органа, который якобы чем-то занимается.





Но ведь они ни на что не влияют. Депутаты побоялись утвердить «мягкие» поправки в ст.328 УК («Незаконный оборот наркотических средств...»), которые не получили одобрения в МВД и Верховном суде. А ведь это их право и обязанность как представителей народа.









Нам нужен настоящий парламент, депутаты которого должны быть избраны в результате демократических выборов. Они должны самостоятельно определять, какие законы нужны стране и гражданам.





Парламент должен формировать правительство, другие органы власти — Центризбирком, высшие суды, избирать генерального прокурора, Контрольную палату, уполномоченного по правам человека...