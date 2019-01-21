Мартинович: Лукашенко самое время начинать переговоры с Пазняком

стал последней надеждой на дальнейшее существование белорусского государства? Как так случилось, что именно Александр Григорьевич, который многократно подчеркивал, что он самый преданный друг России и более прорусского человека во всей Беларуси не сыскать,





Почему так вышло, что на его фоне представители БНФ — некогда самой сильной независимой силы, объединявшей всех сторонников национального возрождения — выглядят невнятными мямлями?





Они в лучшем случае могут повторять за президентом, что «уйдут в леса» (Лукашенко сказал, что белорусы пойдут в леса и кто же, если не БНФ) — будто там, в лесах, эти завсегдатаи офисов сумеют продержаться хотя бы неделю без электрочайника и печенек.





Признаем: национальная идея сегодня не имеет сотен тысяч поклонников, как это было при Пазняке. Признаем: планомерная работа государства по дискредитации и маргинализации некогда основной партии страны дала плоды.





И теперь единственной возможной демонстрацией того, что в Беларуси найдется несколько тысяч симпатизантов белорусской истории, культуры и языка, может быть концерт к годовщине БНР (я бы на месте государства устраивал бы его на площади Независимости и давал рекламу по всем телеканалам).





Когда это началось? Черным периодом для национальной идеи стал отъезд Пазняка. Но ясно же, что обвинять в упадке БНФ того человека, который разбудил страну и создал БНФ, не приходится.





Тем более, что Пазняка выщемили из Беларуси весьма недвусмысленными угрозами его жизни. Принципиальное здесь то, что было дальше, а именно события 1999 года, раскол и появление во главе БНФ «Адраджэнне» интеллигентного дяденьки Винцука Вечёрко.









Именно с тех пор организация, сторонники которой некогда катали милицейские машины по проспекту, превратилась в историко-культурный клуб «Чернобыльский шлях» в направлении Бангалор, печеньки в офисе, электрочайник, рассылку факсов по редакциям, конные выезды по выходным (ведь мы же аристократия).





Здесь уместно заметить, что предыдущая схема, когда Фронтом управляла команда, отпочковавшаяся в КХП БНФ, также не была слишком работоспособной, поскольку они тоже рассылали факсы, пересказывали слова Зенона. Но за этими хотя бы светился авторитет человека, рассказавшего нации о Куропатах.





Пазняк с его грозным взглядом, с его не всегда адекватными и понятными заявлениями обладал явной харизмой, в то время как Вечёрко способен был лишь объяснять журналистам по телефону правильное написание своей фамилии.





Понятно, что к расколу и его последствиям явно приложились усердные ручки специалистов узкого профиля, но — как мы видим сегодня — привели они страну к ситуации, когда главной независимой силы просто не стало.





И вместо мощного фронта, на который можно было бы покивать Москве (возможно, испугалась бы), приходится делать пересказ идей фронта. Вкладывая эти идеи в уста политиков, которые с борьбой за независимость никогда не ассоциировались.





Мне вот интересно, ведет ли официальный Минск секретные переговоры с Пазняком? Если нет — то самое время начинать.









Ведь оказалось, что политическое поле существует по законам сложной экосистемы. И если вывести один тип существ, всем остальным внезапно поплохеет.





И наша поляна способна существовать с одним-единственным игроком лишь в условиях, когда вежливые люди в обмен на обещание братства сами приносят печеньки и кипяток из электрочайника. Но когда начинается рубилово и нужно выходить «шчыльнымі радамі» — собирать в те «шчыльныя рады», оказывается, некого.





Так звоните же Пазняку. Обещайте ему место сенатора, дом в Дроздах и еженедельный эфир в «Вечернем Перлине» (куда это он, кстати, пропал?).





Иначе все наши зарубежные партнеры быстро поймут, что патриотов и преданных сторонников независимости в Беларуси осталось всего несколько тысяч. И будут требовать отдать им не только наш рубль, но и границу, паспорт и все остальное.