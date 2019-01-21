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Мартинович: Лукашенко самое время начинать переговоры с Пазняком

22.01.2019 15:26 — Разное | Партизан  
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Я смотрю на то, как Александр Григорьевич - человек, начинавший свою политическую карьеру на противостоянии с националистом - произносит осторожные слова о защите независимости и суверенитета, и не могу понять: как до такого дошло?

Мартинович: Лукашенко самое время начинать переговоры с Пазняком
Как так случилось, что именно Александр Григорьевич, который многократно подчеркивал, что он самый преданный друг России и более прорусского человека во всей Беларуси не сыскать, стал последней надеждой на дальнейшее существование белорусского государства?

Почему так вышло, что на его фоне представители БНФ — некогда самой сильной независимой силы, объединявшей всех сторонников национального возрождения — выглядят невнятными мямлями?

Они в лучшем случае могут повторять за президентом, что «уйдут в леса» (Лукашенко сказал, что белорусы пойдут в леса и кто же, если не БНФ) — будто там, в лесах, эти завсегдатаи офисов сумеют продержаться хотя бы неделю без электрочайника и печенек.

Признаем: национальная идея сегодня не имеет сотен тысяч поклонников, как это было при Пазняке. Признаем: планомерная работа государства по дискредитации и маргинализации некогда основной партии страны дала плоды. 

И теперь единственной возможной демонстрацией того, что в Беларуси найдется несколько тысяч симпатизантов белорусской истории, культуры и языка, может быть концерт к годовщине БНР (я бы на месте государства устраивал бы его на площади Независимости и давал рекламу по всем телеканалам).

Когда это началось? Черным периодом для национальной идеи стал отъезд Пазняка. Но ясно же, что обвинять в упадке БНФ того человека, который разбудил страну и создал БНФ, не приходится.

Тем более, что Пазняка выщемили из Беларуси весьма недвусмысленными угрозами его жизни. Принципиальное здесь то, что было дальше, а именно события 1999 года, раскол и появление во главе БНФ «Адраджэнне» интеллигентного дяденьки Винцука Вечёрко. 


Именно с тех пор организация, сторонники которой некогда катали милицейские машины по проспекту, превратилась в историко-культурный клуб «Чернобыльский шлях» в направлении Бангалор, печеньки в офисе, электрочайник, рассылку факсов по редакциям, конные выезды по выходным (ведь мы же аристократия).

Здесь уместно заметить, что предыдущая схема, когда Фронтом управляла команда, отпочковавшаяся в КХП БНФ, также не была слишком работоспособной, поскольку они тоже рассылали факсы, пересказывали слова Зенона. Но за этими хотя бы светился авторитет человека, рассказавшего нации о Куропатах. 

Пазняк с его грозным взглядом, с его не всегда адекватными и понятными заявлениями обладал явной харизмой, в то время как Вечёрко способен был лишь объяснять журналистам по телефону правильное написание своей фамилии.

Понятно, что к расколу и его последствиям явно приложились усердные ручки специалистов узкого профиля, но — как мы видим сегодня — привели они страну к ситуации, когда главной независимой силы просто не стало. 

И вместо мощного фронта, на который можно было бы покивать Москве (возможно, испугалась бы), приходится делать пересказ идей фронта. Вкладывая эти идеи в уста политиков, которые с борьбой за независимость никогда не ассоциировались.

Мне вот интересно, ведет ли официальный Минск секретные переговоры с Пазняком? Если нет — то самое время начинать.


Ведь оказалось, что политическое поле существует по законам сложной экосистемы. И если вывести один тип существ, всем остальным внезапно поплохеет. 

И наша поляна способна существовать с одним-единственным игроком лишь в условиях, когда вежливые люди в обмен на обещание братства сами приносят печеньки и кипяток из электрочайника. Но когда начинается рубилово и нужно выходить «шчыльнымі радамі» — собирать в те «шчыльныя рады», оказывается, некого.

Так звоните же Пазняку. Обещайте ему место сенатора, дом в Дроздах и еженедельный эфир в «Вечернем Перлине» (куда это он, кстати, пропал?). 

Иначе все наши зарубежные партнеры быстро поймут, что патриотов и преданных сторонников независимости в Беларуси осталось всего несколько тысяч. И будут требовать отдать им не только наш рубль, но и границу, паспорт и все остальное.

 
Теги: Минск
 
 
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Я смотрю на то, как Александр Григорьевич - человек, начинавший свою политическую карьеру на противостоянии с националистом - произносит осторожные слова о защите...
 
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