Супружеская неверность: мужчина 10 лет платил алименты на троих чужих детей!









По данному факту Дрогичинским районным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело.





Будучи допрошенным, мужчина свою вину в уклонении от уплаты алиментов не признал. Он заявил, что в настоящее время сомневается в своем биологическом отцовстве в отношении троих детей.





Для разрешения вопроса по установлению отцовства была назначена генетическая экспертиза. Для исследования предоставлены биологические образцы детей и мужчины.





Результаты ДНК-экспертизы расставили все точки над «i». Согласно заключению Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области биологическое отцовство по отношению к троим детям было исключено.









sudexpert.gov.by Результаты экспертизы обеспечили восстановление законных прав и интересов гражданина и позволили принять решение о прекращении уголовного преследования, передает





А вот уплаченные за 10 лет в качестве алиментов деньги вернуть вряд ли удастся. Хотя попробовать можно.