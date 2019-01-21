|
Супружеская неверность: мужчина 10 лет платил алименты на троих чужих детей!
В правоохранительные органы обратилась 40-летняя жительница Дрогичина. Она сообщила, что более трех месяцев в течение года ее бывший супруг уклоняется от уплаты средств на содержание троих несовершеннолетних детей, являясь обязанным по решению суда с 2008 года.
По данному факту Дрогичинским районным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело.
Будучи допрошенным, мужчина свою вину в уклонении от уплаты алиментов не признал. Он заявил, что в настоящее время сомневается в своем биологическом отцовстве в отношении троих детей.
Для разрешения вопроса по установлению отцовства была назначена генетическая экспертиза. Для исследования предоставлены биологические образцы детей и мужчины.
Результаты ДНК-экспертизы расставили все точки над «i». Согласно заключению Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области биологическое отцовство по отношению к троим детям было исключено.
Результаты экспертизы обеспечили восстановление законных прав и интересов гражданина и позволили принять решение о прекращении уголовного преследования, передает
А вот уплаченные за 10 лет в качестве алиментов деньги вернуть вряд ли удастся. Хотя попробовать можно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В правоохранительные органы обратилась 40-летняя жительница Дрогичина. Она сообщила, что более трех месяцев в течение года ее бывший супруг уклоняется от уплаты...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)