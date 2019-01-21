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Супружеская неверность: мужчина 10 лет платил алименты на троих чужих детей!

22.01.2019 15:12 — Разное | Партизан  
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В правоохранительные органы обратилась 40-летняя жительница Дрогичина. Она сообщила, что более трех месяцев в течение года ее бывший супруг уклоняется от уплаты средств на содержание троих несовершеннолетних детей, являясь обязанным по решению суда с 2008 года.



По данному факту Дрогичинским районным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело.

Будучи допрошенным, мужчина свою вину в уклонении от уплаты алиментов не признал. Он заявил, что в настоящее время сомневается в своем биологическом отцовстве в отношении троих детей. 

Для разрешения вопроса по установлению отцовства была назначена генетическая экспертиза. Для исследования предоставлены биологические образцы детей и мужчины.

Результаты ДНК-экспертизы расставили все точки над «i». Согласно заключению Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области биологическое отцовство по отношению к троим детям было исключено.


Результаты экспертизы обеспечили восстановление законных прав и интересов гражданина и позволили принять решение о прекращении уголовного преследования, передает sudexpert.gov.by

А вот уплаченные за 10 лет в качестве алиментов деньги вернуть вряд ли удастся. Хотя попробовать можно.

 
 
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В правоохранительные органы обратилась 40-летняя жительница Дрогичина. Она сообщила, что более трех месяцев в течение года ее бывший супруг уклоняется от уплаты...
 
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