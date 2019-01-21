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Свежий номер газеты «Полесская правда» завтра поступит в продажу

22.01.2019 — Разное | Полесская правда  
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Свежий номер газеты «Полесская правда» завтра поступит в продажу

Читайте в номере:

  • Гордимся правом называться белорусами. Столетний юбилей БССР отметили в Бресте торжественным собранием. Прошло мероприятие в Брестском академическом театре драмы. Сюда были приглашены представители государственных и общественных организаций, ветераны Великой Отечественной войны, труда и Вооруженных Сил, молодежь, делегации всех регионов области – зал театра был полон. В торжествах приняли участие и делегации Пинского района и г. Пинска.
  • Торжественное собрание, посвященное 100-летию БССР, состоялось и в Пинске.
  • Еще одну знаменательную  дату отметила Пинщина. В зале заседаний районного исполнительного комитета в здании на улице К. Маркса состоялось праздничное мероприятие, посвященное 100-летию органов труда и социальной защиты Республики Беларусь.
  • Состоялся районный этап интеллектуально-развлекательной игры «Пионерский КВИЗ», где определены команды, которые представят наш район в областном этапе.
  • Представители 16 учебных заведений Пинщины приняли участие в фотоконкурсе «Мгновения туристского сезона».
  • Стали известны победители смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление среди учреждений образования Пинского района.
  • 1 февраля стартует конкурс на соискание областной литературной премии Брестского областного исполнительного комитета имени В.А. Колесника. Условия участия в конкурсе – в свежем выпуске газеты «Полесская правда», который выйдет завтра, 23 января.

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