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Антирекорд. 28-летнего жителя Лиды в пятый раз задержали пьяным за рулем

22.01.2019 — Разное | Заря над Неманам  
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Никто не сделает тебе хуже, чем ты сам себе. К сожалению, эту жизненную аксиому пока так и не уяснил 28-летний житель Лиды, очередной раз сев нетрезвым за руль. 
 
Более 2 промилле «продул» он на медосвидетельствовании, после того как в ночь с минувшей пятницы на субботу был задержан сотрудниками ГАИ в районе ул. Машерова. Причем притормозить свой неделю назад приобретенный «Рено-Меган» после подачи нарядом ДПС сигнала об остановке молодой человек сразу и не думал. А наоборот, увеличив скорость, попытался ретироваться. Тщетно. Хотя после задержания пояснил, что сотрудников ГАИ не видел, призывов остановиться не слышал. «Ослепнуть» и «оглохнуть» было из-за чего. Как сообщили редакции в ГАИ, это пятый раз, когда данный гражданин задерживается нетрезвым за рулем.
 
Первый раз это случилось с ним еще в 16-летнем возрасте – 1 октября 2007 года его задержали, когда он в состоянии алкогольного опьянения управлял мотоциклом. Спустя два месяца – очередное задержание и ответственность по статье 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Уже тогда было очевидным, что водительская карьера у лидчанина не задалась. Однако нет, спустя полгода, весной 2008-го, его вновь задерживают нетрезвым за рулем. И только тогда он немного одумался: четвертое задержание за пьяную езду произошло под занавес 2013 года. Тогда Михаил (назовем его так) поклялся сам себе, что нетрезвым за руль больше не сядет. К слову, водительского удостоверения у него никогда и не было, еще после истории с мотоциклом Мишу исключили из группы, где он обучался вождению. И данное себе слово держал до ныне.
 
Антирекорд. 28-летнего жителя Лиды в пятый раз задержали пьяным за рулем
 
А чуть больше недели назад купил машину. Возможно, этот факт и спровоцировал нарушить табу. В пятницу отдыхал, выпил, но для завершения вечера «допинга» не хватило, решил купить пива в «ночнике». Ну и как ходить пешком, если вот она, родная, под окошком стоит, ждет…
 
А может, родная и подвела? Аура у нее такая, невезучая, оказалась. В ГАИ Михаилу сообщили, что за рулем купленного им автомобиля в марте 2018 года был задержан нетрезвый водитель.
 
В ту ночь, с 18 на 19 января, сотрудники ГАИ остановили еще одного любителя покатушек навеселе. Лидчанин 1985 года рождения с полтора промилле спиртного в организме вез приятеля из «царского села» в Южный городок. Стоило ли?
 
Всего же с начала года на Лидчине задержано 10 нетрезвых водителей.
 
 
 
 
 
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Никто не сделает тебе хуже, чем ты сам себе. К сожалению, эту жизненную аксиому пока так и не уяснил 28-летний житель Лиды, очередной раз сев нетрезвым за руль.
 
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