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Власти хотят пересмотреть программу семейного капитала. Сколько семей уже открыли депозиты?
В Беларуси на начало этого года было открыто около 62,8 тысячи депозитных счетов на семейный капитал. Их общая сумма составила 589,18 миллиона долларов, сообщили в Минтруда. Напомним, программа семейного капитала, которую запустили с 2015 года, заканчивается в этом году, но правительство предлагает продлить ее до 2024 года.
Власти
В этом году власти также хотят усовершенствовать сами пособия на детей и усилить пенсионные гарантии для многодетных. В планах — пересмотр размеров помощи, которые получают мамы в декретном отпуске.
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Программа семейного капитала, которую запустили с 2015 года, заканчивается в этом году, но правительство предлагает продлить ее до 2024 года.
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