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Власти хотят пересмотреть программу семейного капитала. Сколько семей уже открыли депозиты?

22.01.2019 17:54 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси на начало этого года было открыто около 62,8 тысячи депозитных счетов на семейный капитал. Их общая сумма составила 589,18 миллиона долларов, сообщили в Минтруда. Напомним, программа семейного капитала, которую запустили с 2015 года, заканчивается в этом году, но правительство предлагает продлить ее до 2024 года.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Программа семейного капитала предусматривает, что при появлении третьего и последующих детей семье переводят 10 тысяч долларов на специальный счет. Средства можно потратить, когда ребенку, на которого оформлен капитал, исполнится 18 лет — на улучшение жилищных условий, оплату образования или лечения. Деньги не выдаются на руки, а хранятся на специальном депозите в Беларусбанке. Проценты, которые начисляют на вклад, устанавливает Минфин, и они привязаны к ставке LIBOR.

Власти намерены модернизировать программу семейного капитала. Одно из конкретных предложений от правительства по улучшению программы семейного капитала — разрешить не дожидаться 18-летия ребенка и позволить направлять деньги на улучшение жилищных условий или получение образования. С такими просьбами неоднократно обращались к властям сами многодетные родители. Так, в 2017 году появилась петиция, авторы которой как раз просили разрешить до совершеннолетия ребенка тратить деньги на улучшение жилищных условий.

В этом году власти также хотят усовершенствовать сами пособия на детей и усилить пенсионные гарантии для многодетных. В планах — пересмотр размеров помощи, которые получают мамы в декретном отпуске.

 
 
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Программа семейного капитала, которую запустили с 2015 года, заканчивается в этом году, но правительство предлагает продлить ее до 2024 года.
 
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