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Экс-глава концерна "Беллегпром" ушел в политику

22.01.2019 17:36 — Разное | Партизан  
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Сегодня Эдуард Нарышкин является одним из заместителей провластной Республиканской партии труда и справедливости.

Экс-глава концерна "Беллегпром" ушел в политику
Еще не так давно Эдуард Нарышкин работал генеральным директором одного из ключевых подразделений крупнейшего российского холдинга легкой промышленности "БТК". 

Холдинг специализируется на производстве высокотехнологичного текстиля, разработке и производстве одежды, включая форменное обмундирование, а также на разработке и производстве специальной обуви для силовых ведомств и промышленных предприятий. БТК имеет производственные предприятия, в том числе, и в Беларуси. 

Эдуард Нарышкин возглавлял "БТК Трикотаж", - "это один из самых современных комплексов по производству трикотажных полотен и готовых изделий из трикотажа на территории России", говорится на сайте компании.

В России бывший белорусский чиновник имел неплохую зарплату, однако контракт продлять отказался. Дело в том, что по российскому законодательству предусмотрена уголовная ответственность за несвоевременное или некачественное выполнение гособоронзаказа. 

А предприятие, которым руководил Нарышкин, как раз имело дело с гособоронзаказами. И любая просрочка с выполнением могла грозить серьезными последствиями. Нарышкин решил, что свобода и личная безопасность - дороже любых денег.

У Эдуарда Нарышкина четыре высших образования, после ухода с поста руководителя концерна "Беллегпром" он сменил несколько должностей, причем сфера его деятельности была довольно широкой. В прессе Нарышкина называли одним из самых востребованных современных топ-менеджеров.

 

Каким ветром бывшего чиновника занесло в Республиканскую партию труда и справедливости?

"Я не политик, а промышленник, - говорил Нарышкин в своих интервью. - Мне интересно заниматься чем-то конкретным и видеть результат своей деятельности, а политика – не совсем мое…"

Хотя в 2000 году Нарышкин ходил на парламентские выборы, в первом туре выборов набрал около 44% голосов избирателей, значительно опередив занявшего второе место Александра Шпилевского (22%), но снял свою кандидатуру. 

Как писали тогда в прессе, Нарышкину, который был на тот момент директором ОАО "Бобруйсктрикотаж", предложили баллотироваться в члены Совета Республики Национального собрания. В Совете Республики Нарышкин был заместителем председателя постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам.

Эдуард Нарышкин еще в бытность госслужащим не скрывал своих либеральных взглядов. Считал, что бизнесменов и чиновников не стоит отправлять в тюрьму, если они ничего не положили себе в карман, потому что у каждого есть право на ошибку.

"Я против революции, но за эволюцию", - говорил Нарышкин.

Сегодня Республиканскую партию труда и справедливости возглавляет Василий Заднепряный. У него три заместителя - Михаил Давыдов (экс-председатель наблюдательного совета ОАО "Минский часовой завод".
директор ООО "МАЛСбэгс"), Эдуард Нарышкин и Александр Степанов (экс-заместитель начальника управления Мингорисполкома, мастер спорта по боксу).

Кто из них на предстоящих выборах пойдет в парламент, а кто в президенты – покажет время. 


Справка БП. Эдуард Нарышкин родился 10 июня 1964 года в Бобруйске. В 1986 закончил факультет "АСУ космическими аппаратами" Военного инженерного института им. А.Ф. Можайского (Ленинград) по специальности инженер-математик.

В 1986 — 1992 служил на инженерных должностях по обработке телеметрической информации с борта космического аппарата военной части пос. Школьное Республики Крым, Украина.

В 1994 году с отличием окончил факультет Экономики и Управления Предприятием Белорусского Государственного Экономического Университета (Минск) по специальности "управляющий экономист".

В 1998-м окончил курсы "Рыночное управление предприятием" в  Ост – Вест Академии (Германия), в 2011-м — "Финансовый менеджмент и аналитика" в Институте Предпринимательства и Инвестиций (Минск). В 2012 с отличием закончил магистратуру Университета им. Козминского (Варшава), ЕМВА. В 2016 году окончил Иститут повышения квалификации БГЭУ по специальности "Банковское дело".

С 1995 по 2002 директор ОАО "Бобруйсктрикотаж".
С 2002 по 2009 председатель государственного концерна "Беллегпром". После работы в концерне Эдуард Нарышкин был одним из самых востребованных топ-менеджеров на рынке труда Беларуси. 

С 2009 по 2010 он работал заместителем директора ИООО "ТНК-БиПи Запад" (Минск).
С 2010 по 2011 - гендиректором УП "Спамаш" (Минск).
В 2012 - заместитель директора по инвестициям УП "Национальный центр обмена трафиком" (г. Минск).

С 2012 по 2015 председатель наблюдательного совета ЗАО "ИнтерПэйБанк" (Минск).
В 2016 году был главой представительства АК "Nordcell" в Республике Беларусь.

Имеет двоих взрослых сыновей. Разведен.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня Эдуард Нарышкин является одним из заместителей провластной Республиканской партии труда и справедливости.
 
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