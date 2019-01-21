Еще не так давно Эдуард Нарышкин работал генеральным директором одного из ключевых подразделений крупнейшего российского холдинга легкой промышленности "БТК".





Холдинг специализируется на производстве высокотехнологичного текстиля, разработке и производстве одежды, включая форменное обмундирование, а также на разработке и производстве специальной обуви для силовых ведомств и промышленных предприятий. БТК имеет производственные предприятия, в том числе, и в Беларуси.





Эдуард Нарышкин возглавлял "БТК Трикотаж", - "это один из самых современных комплексов по производству трикотажных полотен и готовых изделий из трикотажа на территории России", говорится на сайте компании.





В России бывший белорусский чиновник имел неплохую зарплату, однако контракт продлять отказался. Дело в том, что по российскому законодательству предусмотрена уголовная ответственность за несвоевременное или некачественное выполнение гособоронзаказа.





А предприятие, которым руководил Нарышкин, как раз имело дело с гособоронзаказами. И любая просрочка с выполнением могла грозить серьезными последствиями. Нарышкин решил, что свобода и личная безопасность - дороже любых денег.





У Эдуарда Нарышкина четыре высших образования, после ухода с поста руководителя концерна "Беллегпром" он сменил несколько должностей, причем сфера его деятельности была довольно широкой. В прессе Нарышкина называли одним из самых востребованных современных топ-менеджеров.









Каким ветром бывшего чиновника занесло в Республиканскую партию труда и справедливости?





"Я не политик, а промышленник, - говорил Нарышкин в своих интервью. - Мне интересно заниматься чем-то конкретным и видеть результат своей деятельности, а политика – не совсем мое…"





Хотя в 2000 году Нарышкин ходил на парламентские выборы, в первом туре выборов набрал около 44% голосов избирателей, значительно опередив занявшего второе место Александра Шпилевского (22%), но снял свою кандидатуру.





Как писали тогда в прессе, Нарышкину, который был на тот момент директором ОАО "Бобруйсктрикотаж", предложили баллотироваться в члены Совета Республики Национального собрания. В Совете Республики Нарышкин был заместителем председателя постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам.





Эдуард Нарышкин еще в бытность госслужащим не скрывал своих либеральных взглядов. Считал, что бизнесменов и чиновников не стоит отправлять в тюрьму, если они ничего не положили себе в карман, потому что у каждого есть право на ошибку.





"Я против революции, но за эволюцию", - говорил Нарышкин.





Сегодня Республиканскую партию труда и справедливости возглавляет Василий Заднепряный. У него три заместителя - Михаил Давыдов (экс-председатель наблюдательного совета ОАО "Минский часовой завод".

директор ООО "МАЛСбэгс"), Эдуард Нарышкин и Александр Степанов (экс-заместитель начальника управления Мингорисполкома, мастер спорта по боксу).





Кто из них на предстоящих выборах пойдет в парламент, а кто в президенты – покажет время.









Справка БП. Эдуард Нарышкин родился 10 июня 1964 года в Бобруйске. В 1986 закончил факультет "АСУ космическими аппаратами" Военного инженерного института им. А.Ф. Можайского (Ленинград) по специальности инженер-математик.





В 1986 — 1992 служил на инженерных должностях по обработке телеметрической информации с борта космического аппарата военной части пос. Школьное Республики Крым, Украина.





В 1994 году с отличием окончил факультет Экономики и Управления Предприятием Белорусского Государственного Экономического Университета (Минск) по специальности "управляющий экономист".





В 1998-м окончил курсы "Рыночное управление предприятием" в Ост – Вест Академии (Германия), в 2011-м — "Финансовый менеджмент и аналитика" в Институте Предпринимательства и Инвестиций (Минск). В 2012 с отличием закончил магистратуру Университета им. Козминского (Варшава), ЕМВА. В 2016 году окончил Иститут повышения квалификации БГЭУ по специальности "Банковское дело".





С 1995 по 2002 директор ОАО "Бобруйсктрикотаж".

С 2002 по 2009 председатель государственного концерна "Беллегпром". После работы в концерне Эдуард Нарышкин был одним из самых востребованных топ-менеджеров на рынке труда Беларуси.





С 2009 по 2010 он работал заместителем директора ИООО "ТНК-БиПи Запад" (Минск).

С 2010 по 2011 - гендиректором УП "Спамаш" (Минск).

В 2012 - заместитель директора по инвестициям УП "Национальный центр обмена трафиком" (г. Минск).





С 2012 по 2015 председатель наблюдательного совета ЗАО "ИнтерПэйБанк" (Минск).

В 2016 году был главой представительства АК "Nordcell" в Республике Беларусь.





Имеет двоих взрослых сыновей. Разведен.